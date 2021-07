Le bénéfice d’IOCL augmente de 211% pour atteindre 5 941 crores de roupies au premier trimestre grâce aux gains de stocks

in

Le conseil d’administration de la société a également approuvé la diversification d’IndianOil Petronas (IPPL), une coentreprise d’IOCL et de Petronas, basée en Malaisie, dans le commerce de détail de carburant automobile en Inde. IPPL se concentre actuellement principalement sur l’exploitation des terminaux d’importation de GPL à Haldia et Ennore.

L’Indian Oil Corporation (IOCL), gérée par l’État, a annoncé vendredi un bénéfice net de 5 941,4 crores de roupies sur une base autonome pour le trimestre clos le 30 juin, enregistrant une augmentation de 210,9% par rapport à la même période il y a un an.

La société de raffinage et de commercialisation du pétrole a attribué l’augmentation des bénéfices aux gains de stocks, résultant des fluctuations des prix mondiaux du pétrole et de la hausse des marges des produits pétrochimiques.

Comme les prix de détail des produits pétroliers sont cartographiés avec les taux internationaux, une augmentation progressive des prix mondiaux du pétrole au premier trimestre de l’exercice 22 a signifié qu’au moment où IOCL a vendu ses produits après avoir traité le brut, les taux de détail avaient augmenté. Sans divulguer les chiffres exacts des gains de stocks pour le trimestre, le président d’IOCL, SM Vaidya, a déclaré que la marge brute de raffinage de la société au cours du trimestre, qui comprenait l’impact des gains de stocks, était de 6,58 $/baril contre la marge négative de 1,98 $/baril au trimestre correspondant en FY21. IOCL avait enregistré une perte de stock de Rs 3 196 crore au T1FY21. En raison de la hausse des prix mondiaux du brut et des taxes gouvernementales très élevées, l’essence et le diesel sont actuellement vendus à leurs taux les plus élevés.

IOCL a vendu 18,8 millions de tonnes (MT) de produits pétroliers au cours du trimestre, marquant une hausse annuelle de 21,3%. Les revenus de la société au cours de la période ont bondi de 73,7% par an à Rs 1,56 lakh crore, tandis que les dépenses ont chuté de 70% à Rs 1,48 lakh crore. Les dépenses fiscales au cours du trimestre ont augmenté de 158,8% par an pour atteindre 1 857,1 crore de Rs. IOCL a dépensé environ 4 000 crores de roupies au cours du trimestre en dépenses d’investissement. L’objectif d’investissement annuel de la société au cours de l’exercice 22 est de 28 500 crores de roupies. IOCL a mis en service 122 nouveaux points de vente de carburant au cours du trimestre de juin.

