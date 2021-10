Le bénéfice d’UPS augmente de 23% grâce à la demande de commerce électronique

Une femme passe devant un panneau portant le logo de United Parcel Service (UPS) lors d’un salon de l’emploi à Chicago, Illinois

United Parcel Service Inc (UPS.N) a annoncé mardi une augmentation de 23% de son bénéfice trimestriel, soutenue par une forte demande de commerce électronique qui a permis à l’entreprise de livraison d’augmenter les prix d’expédition et de sélectionner des clients plus rentables.

UPS et son rival FedEx Corp (FDX.N) livrent un nombre record de colis de commerce électronique depuis que COVID-19 a déplacé les achats en ligne.

Les deux ont ajouté des surtaxes à l’abri des bénéfices pour compenser le coût plus élevé associé aux livraisons à domicile, et sont maintenant aux prises avec le coût nettement plus élevé de l’embauche et de la fidélisation de chauffeurs fiables.

Le bénéfice d’exploitation d’UPS au troisième trimestre a atteint environ 2,9 milliards de dollars, soit 2,65 dollars par action, contre 2,36 milliards de dollars, ou 2,24 dollars par action, avait-il annoncé un an plus tôt.

La société a également relevé son objectif de marge opérationnelle ajustée pour l’ensemble de l’année à environ 13%, contre environ 12,7%.

Alexander Szatkowski est un responsable du support client à la journée et un écrivain sur les éléments essentiels de la gestion et de l’image de marque la nuit. Il représente les récits commerciaux du NYK Daily.