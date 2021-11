Le bénéfice net consolidé de Zee Entertainment augmente de 187% à Rs 270,2 crore, manque les estimations des analystes

Les revenus publicitaires nationaux de ZEEL ont augmenté de 18,9 % en glissement trimestriel et de 20,1 % en glissement annuel.

Zee Entertainment Enterprises (ZEEL) a annoncé jeudi une augmentation de 187% de son bénéfice net consolidé à Rs 270,2 crore, mais cela était inférieur aux estimations des analystes qui avaient prévu un bénéfice net trimestriel de Rs 286,5 crore. En comparaison, la société de médias avait affiché un bénéfice net de Rs 94 crore pour le même trimestre de l’exercice précédent, a-t-elle déclaré dans une annonce boursière.

Au cours du trimestre sous revue, les revenus d’exploitation consolidés de la société ont augmenté de 14,9% à Rs 1 978,8 crore (contre Rs 1 722,7 crore), tandis que l’Ebitda a augmenté de 31,4% à Rs 412,1 crore (Rs 313,6 crore).

Les revenus publicitaires nationaux de ZEEL ont augmenté de 18,9 % d’un trimestre à l’autre et de 20,1 % d’une année sur l’autre. L’augmentation des campagnes de vaccination et la réduction des cas ont conduit à la réouverture des entreprises à travers le pays. La réouverture progressive de l’économie a stimulé le sentiment », a déclaré le directeur général et PDG de ZEEL, Punit Goenka, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

Les revenus d’abonnement de l’entreprise médiatique ont légèrement baissé de 1,5% en glissement annuel. Un retard dans la mise en œuvre du nouvel arrêté tarifaire a continué d’avoir une incidence sur les prix.

