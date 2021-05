Le bénéfice net d’Adani Total Gas augmente de 8% à Rs 472 crore en FY21

«Ces résultats exceptionnels témoignent de l’excellente synergie entre Adani et Total», a déclaré mardi Gautam Adani, président du groupe Adani.

Adani Total Gas (ATGL) a annoncé mardi une augmentation de 8,2% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du bénéfice net à Rs 471,9 crore en FY21 sur une base autonome, la société ayant utilisé des prix du gaz naturel plus bas dans un contexte de baisse de la demande pendant les verrouillages.

Les revenus des ventes ont chuté de 10,4% par an à Rs 1 784,5 crore en FY21, tandis que le prix payé pour l’achat de gaz naturel a chuté à un taux plus élevé de 27,3% à Rs 770,7 crore au cours de la même période.

Le volume des ventes pour l’exercice a chuté de 12% en glissement annuel à 515 millions de mètres cubes standard (mscm), la demande de gaz naturel canalisé (PNG) ayant chuté de 1% et l’offre de gaz naturel comprimé (GNC) de 22%. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) en FY21 a augmenté de 17% en glissement annuel à Rs 749 crore. «Il s’agit du troisième trimestre consécutif de performance financière la plus élevée jamais enregistrée avec une solide croissance de l’infrastructure physique malgré la pandémie en cours», a déclaré Suresh P. Manglani, PDG d’ATGL.

ATGL a ajouté 102 nouvelles stations de GNC au cours de l’exercice 21 et posé plus de 170 km de pipeline. Elle a également ajouté 40 939 connexions nationales à la PNG et 500 clients industriels et commerciaux au cours de l’exercice 21. Il a mis en service 90 stations GNC dans de nouvelles zones géographiques, qui ont été remportées lors des neuvième et dixième tours d’enchères. ATGL a ajouté 12 stations GNC dans les AG existantes où elle était déjà en service. La société vise à atteindre un capex d’environ Rs 1 200 crore dans l’exercice en cours.

ATGL était auparavant connu sous le nom d’Adani Gas, avant que le géant français de l’énergie Total ne reprenne 37,4% du capital de l’entreprise en 2020. «Ces résultats exceptionnels témoignent de l’excellente synergie entre Adani et Total», a déclaré Gautam Adani, président du groupe Adani. Mardi.

