Le bénéfice net de Bank of Baroda au deuxième trimestre augmente de 24% pour atteindre 2 0888 crores de roupies, soutenu par d’autres revenus

Au cours du trimestre de référence, les avances brutes mondiales de la Bank of Baroda ont augmenté de 2,10% sur un an pour atteindre Rs 7,34 lakh crore. Les prêts de détail, qui représentaient Rs 1,23 crore lakh du total des prêts, ont augmenté de 10,3% sur un an, tandis que les prêts aux entreprises s’élevant à 2,73 lakh crore ont augmenté de 0,3%.

La banque publique de Baroda a annoncé mercredi une augmentation de 24,4% en glissement annuel de son bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre à 2 088 crores, soutenu par une augmentation des autres revenus. Le prêteur avait déclaré un bénéfice net de 1 209 crore de Rs au cours du trimestre de juin.

Les autres revenus du prêteur, qui comprennent les frais de produits tiers, les revenus de trésorerie et autres, ont augmenté de 23% sur un an pour atteindre 3 579 crores de roupies. Au cours du trimestre considéré, les avances brutes mondiales de la Bank of Baroda ont augmenté de 2,10% sur un an pour atteindre 7,34 lakh crore. Les prêts de détail, qui représentaient Rs 1,23 crore lakh du total des prêts, ont augmenté de 10,3% sur un an, tandis que les prêts aux entreprises s’élevant à 2,73 lakh crore ont augmenté de 0,3%.

Lors d’une conférence post-bénéfice, le directeur général et directeur général Sanjiv Chadha a déclaré que puisque les grandes entreprises reviennent à la normale et que les entreprises commencent à utiliser au maximum leurs capacités, les perspectives de croissance du crédit aux entreprises semblent positives. Chadha a déclaré que la croissance du crédit de la banque sera probablement de l’ordre de 7 à 10% au cours de l’exercice en cours, conformément à l’industrie.

Au passif, le total des dépôts de la banque s’élevait à Rs 9,59 lakh crore à la fin septembre, en hausse de 0,5% sur un an. Le ratio de compte courant et compte d’épargne (CASA) global à faible coût s’établit à 41,70 % au 30 septembre, supérieur à 36,71 % il y a un an.

En raison de la faible croissance des prêts, les revenus nets d’intérêts de la BoB – différence entre les intérêts gagnés et dépensés – ont augmenté de 2,1% sur un an pour atteindre 7 566 crores de roupies au cours du trimestre considéré. La marge d’intérêt nette mondiale, en revanche, a atteint 2,85 % au cours du trimestre sous revue, contre 2,78 % au cours de la période correspondante il y a un an.

La qualité des actifs du prêteur s’est améliorée au cours du trimestre, les actifs non productifs bruts (NPA) étant tombés à 59 504 crores de Rs fin septembre, contre 65 698 crores de Rs il y a un an. La banque a enregistré de nouveaux dérapages de 5 223 crores de roupies au cours du trimestre considéré.

En termes de pourcentage, le ratio NPA brut de la Bank of Baroda s’est amélioré à 8,11% à fin septembre contre 9,14% l’année dernière. Le ratio NPA net a toutefois augmenté de 32 points de base sur une base annuelle pour atteindre 2,83 % au 30 septembre.

La direction de la banque a déclaré que son portefeuille total de prêts restructurés s’élevait à Rs 20 500 crore à la fin du mois de septembre et que seulement 20% de ces comptes appartenaient à la catégorie du compte de mention spéciale 1 et du compte de mention spéciale-2.

Le ratio de couverture des provisions, y compris les dépréciations techniques, s’établit à 83,42 % à fin septembre, inférieur à 85,35 % il y a un an. Par ailleurs, le coût du crédit de la banque s’établissait, comme à fin septembre, à 1,46 %. La banque a maintenu une orientation de coût de crédit de 1,5% à 2% pour l’exercice en cours.

Le ratio de solvabilité de la Bank of Baroda s’est établi à 15,55%.

