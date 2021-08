Le bénéfice net de Bank of India au premier trimestre baisse de 15 % en raison de la baisse du NII et de la hausse des provisions

in

Les dépôts ont augmenté de 6,7% en glissement annuel à Rs 5,52 lakh crore à la fin juin 2020. Le ratio du compte d’épargne en compte courant (CASA) s’élevait à 43,22% à la fin du premier trimestre de l’exercice 22, supérieur à 40,61 % il y a un an.

Le prêteur du secteur public Bank of India (BoI) a annoncé mardi un bénéfice net de Rs 720 crore au cours du trimestre de juin de l’exercice 22, en baisse de 14,7% d’une année sur l’autre (en glissement annuel), en raison d’une baisse de 9,65% des revenus nets d’intérêts ( NII) sur une base annuelle à Rs 3 145 crore. Le résultat a également été touché par des provisions plus élevées, qui ont augmenté de 13% en glissement annuel à Rs 1,709 crore.

La marge d’intérêt nette domestique (NIM) de la BoI, une mesure clé de la rentabilité, a augmenté de 19 points de base (pb) séquentiellement à 2,35 %. Il s’agit néanmoins d’un niveau inférieur aux niveaux de plus de 3 % observés il y a un an.

Les avances nationales de la banque au 30 juin s’élevaient à Rs 3,66 lakh crore, en hausse de 1,65% en glissement annuel. AK Das, directeur général et PDG de la BoI, a déclaré : « Nous prévoyons une croissance des affaires de 6 à 7 % pour l’année en cours avec une réorientation de la structure des passifs et des actifs. » Parallèlement à cela, de meilleurs mécanismes de collecte et de recouvrement permettront à la banque d’améliorer son NIM à environ 2,5%, a ajouté Das.

La banque a restructuré 19 077 comptes avec une exposition de Rs 401,67 crore dans le cadre de résolution 2.0. Le ratio de couverture des provisions (PCR) de la BoI est tombé à 86,17% contre 86,24% fin mars. Les dérapages sont tombés à Rs 3 942 crore contre Rs 7 368 crore au trimestre précédent. La banque a effectué des recouvrements d’une valeur de Rs 851 crore au premier trimestre de l’exercice 22, contre 975 crore au cours du quatrième trimestre de l’exercice21.

Le prêteur a montré une amélioration sur le front de la qualité des actifs au premier trimestre, le ratio brut d’actifs non performants (NPA) chutant de 26 pb séquentiellement à 13,51 %. Le ratio NPA net est resté stable séquentiellement à 3,35 %.

Le ratio d’adéquation des fonds propres de la BoI selon Bâle III s’élevait à 15,07 % au 30 juin, contre 12,76 % il y a un an, et son ratio de fonds propres de catégorie I (CET-I) était de 11,52 %, contre 9,46 %. il y a un an. Les actions de la BoI ont clôturé en hausse de 0,2% par rapport à leur clôture précédente à Rs 74,35 sur l’ESB mardi.

