Le bénéfice net de City Union Bank augmente de 15% à Rs 182 crore au deuxième trimestre

La City Union Bank (CUB) a annoncé vendredi une augmentation de 15% de son bénéfice net à Rs 182,10 crore pour le deuxième trimestre de l’exercice en cours, contre Rs 157,66 crore au cours de la période de l’année précédente. Le revenu total s’élevait à Rs 1 224,94 crore, contre Rs 1 230,27 crore, enregistrant une baisse marginale.

La banque a déclaré dans un communiqué que son NPA brut était passé à 5,58 %, contre 3,44 % à la même période l’année dernière. Le NPA net a également augmenté, passant de 1,81 % à 3,48 %.

Le revenu net d’intérêts a augmenté de 1%, passant de Rs 475 crore à Rs 478 crore, et la marge nette d’intérêt s’est établie à 4,03 %.

Cependant, les revenus d’intérêts ont diminué de 3,65% à 1 022,19 crore de Rs, contre 1 060,95 crore de Rs.

