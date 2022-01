Le bénéfice net de D-Mart au troisième trimestre augmente de 23,6 pc à Rs 552,53 cr

La société avait affiché un bénéfice net de Rs 446,95 crore au même trimestre il y a un an, a déclaré Avenue Supermarts dans un dossier relatif à l’ESB.



Avenue Supermarts, qui possède et exploite la chaîne de vente au détail D-Mart, a annoncé samedi une augmentation de 23,62 % de son bénéfice net consolidé à Rs 552,53 crore pour le troisième trimestre clos le 31 décembre.

Ses revenus d’exploitation ont augmenté de 22,22% à 9 217,76 crores de Rs au cours du trimestre sous revue contre 7 542 crores de Rs au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les dépenses totales ont également augmenté de 21,72 % pour atteindre 8 493,55 crores de Rs au troisième trimestre de l’exercice 2021-22, contre 6 977,88 crores de Rs au trimestre de l’année précédente.

Le PDG et directeur général d’Avenue Supermarts, Neville Noronha, a déclaré : « Le chiffre d’affaires des magasins D-Mart a augmenté de 22% au cours de ce trimestre par rapport au trimestre correspondant de l’année dernière. Les marges brutes globales sont légèrement inférieures en raison de la détérioration du mix ».

Le commerce des marchandises générales et de l’habillement voit constamment une contribution relativement moindre aux ventes, tandis que les produits essentiels et les produits de grande consommation se portent mieux, a-t-il ajouté.

« L’inflation et les moindres opportunités de sortir impactent négativement certaines catégories plus que d’autres. Nous voyons une inflation plus élevée comme une opportunité de rendre nos achats plus efficaces, notre assortiment plus pointu et de continuer à maintenir nos coûts bas », a déclaré Noronha.

Selon la société, pour les neuf derniers mois de l’exercice 22, son chiffre d’affaires total s’est élevé à Rs 22 190 crore, contre Rs 16 731 crore au cours de la période de l’année dernière.

« Le bénéfice net s’élevait à Rs 1 066 crore pour 9M FY22, par rapport à Rs 686 crore pour 9M FY21. La marge PAT s’élevait à 4,8% au cours de l’exercice 9M FY22, contre 4,1% au cours de l’exercice 9M FY21 », a déclaré Avenue Supermarts dans une déclaration post-bénéfice.

Au cours des perspectives, Noronha a déclaré que compte tenu de la vague actuelle de COVID, les ventes et la fréquentation de D-Mart dépendront des réglementations locales.

« Nous continuons de prendre toutes les précautions pour nous assurer que chaque acheteur, employé et partenaire opère dans un environnement sûr », a-t-il ajouté.

