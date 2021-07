Le bénéfice net de HUL augmente de 10 % pour atteindre 2 061 crores de roupies au premier trimestre ; reprise tirée par la demande rurale

Le bénéfice d’exploitation de la société (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 8,3 % pour atteindre 2 860 crores de roupies au cours du trimestre.

Les performances d’Hindustan Unilever (HUL) au cours du trimestre de juin étaient conformes aux estimations du marché, avec un bénéfice net en hausse de 10 % en glissement annuel pour atteindre 2 061 crores de roupies. Cela correspondait à l’estimation consensuelle de Bloomberg de 2 211,10 crores de roupies.

Malgré la brutale deuxième vague de Covid-19, l’entreprise a pu enregistrer une croissance des volumes de 9% soutenue par des tendances de consommation mitigées, qui ont chuté de la mi-avril à mai en raison de la gravité de la pandémie, mais s’est accélérée en juin à mesure que l’impact a commencé à refluer. HUL avait enregistré une croissance en volume de 16% en janvier-mars 2021 et de -7% au cours du trimestre de juin de l’exercice précédent.

Alors que la demande a été affectée à la fois sur les marchés urbains et ruraux, la reprise a été tirée par la demande rurale, qui rebondit bien, a déclaré la direction de l’entreprise lors d’un appel vidéo sur les résultats. Selon un audit de vente au détail de Nielsen, le marché rural a augmenté de 1,04X en juin tandis que le marché urbain a augmenté de 0,96X. La croissance du volume de HUL au cours du trimestre a été soutenue par une pénétration accrue et un gain de part de marché par la plupart des activités de la société.

Les revenus d’exploitation ont augmenté de 12,8% en glissement annuel pour atteindre 11 915 crores de roupies, les trois divisions – soins à domicile, beauté et soins personnels, et aliments et rafraîchissements – connaissant une croissance compétitive et à deux chiffres. Les revenus étaient inférieurs aux estimations des analystes de Rs 12 168,42 crore. La division des soins à domicile a progressé de 12%, grâce à une croissance à deux chiffres dans le lavage des tissus, tandis que les soins ménagers ont continué à bien performer, avec une croissance à deux chiffres élevée sur une base solide. La beauté et les soins personnels ont augmenté de 13 %, menés par les soins capillaires et les soins de la peau, tous deux affichant une croissance à deux chiffres. Les aliments et les rafraîchissements ont également enregistré une solide performance et ont augmenté de 12 %.

Sanjiv Mehta, président et directeur général de HUL, a déclaré que les blocages localisés et calibrés au cours de la deuxième vague, par opposition à un blocage national, ont été bons pour l’entreprise. “Cela n’a entraîné aucun achat de panique, la chaîne d’approvisionnement et le back-end ont continué à fonctionner, et même dans les zones qui ont été fermées, les magasins de détail sont restés ouverts, afin que nous puissions répondre aux demandes des consommateurs”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que la société était prudemment optimiste quant à la reprise de la demande, qui est déjà sur une tendance à la hausse tirée par la demande sur les marchés ruraux.

Le bénéfice d’exploitation de la société (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 8,3% pour atteindre 2 860 crores de Rs au cours du trimestre, grâce à la gestion des revenus et à un programme d’économies rigoureux, même s’il a manqué aux attentes des analystes de 3 014,48 crores de Rs. Cependant, l’inflation élevée des prix des matières premières a pesé sur les marges d’exploitation au cours du trimestre, qui ont diminué de 100 points de base à 24 %.

Ritesh Tiwari, directeur financier de HUL, a déclaré que le coût des marchandises vendues avait augmenté de 150 points de base au cours du trimestre, car trois des catégories clés – nettoyage de la peau, thé et lessive – sont exposées à des matières premières comme le brut, l’huile de palme et le thé. , qui connaissent tous des niveaux d’inflation élevés sur plusieurs années. « À ce moment-là, nous nous sommes lancés dans un programme d’économies rigoureux et nous réalisons plus de 8 % de notre chiffre d’affaires sous forme d’économies dans notre entreprise. Dans le même temps, nous avons procédé à des augmentations de prix judicieuses et calibrées dans les trois catégories », a-t-il déclaré.

S’attendant à ce que l’inflation des prix des matières premières se poursuive pendant un certain temps, Tiwari a déclaré que l’objectif de HUL serait de générer des synergies et des économies dans l’entreprise, associées à des augmentations de prix calibrées et judicieuses pour «protéger le modèle de marge globale».

