Le bénéfice net de Hyundai Motor Q2 monte en flèche, s’attend à ce que la pénurie de puces s’atténue

Le logo Hyundai est visible lors de la première journée presse du salon de l’auto de Paris, à Paris, France

La société sud-coréenne Hyundai Motor Co (005380.KS) a réalisé jeudi son meilleur bénéfice trimestriel depuis environ six ans, aidée par une solide demande pour ses véhicules utilitaires sport (SUV) à marge élevée et ses voitures Genesis haut de gamme.

Hyundai, qui, avec sa filiale Kia Corp (000270.KS) fait partie des 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux en termes de ventes, a déclaré un bénéfice net de 1,8 billion de won (1,57 milliard de dollars) pour avril-juin contre 227 milliards de won au cours de la même période un an plus tôt.

Cela se compare à une prévision moyenne des analystes de 1,6 billion de wons compilée par Refinitiv SmartEstimate.

“Les ventes de modèles SUV et de modèles de marque de luxe Genesis ont dynamisé le volume des ventes, et la baisse des incitations a contribué à augmenter les revenus et la rentabilité au deuxième trimestre, car la reprise en cours après la pandémie mondiale de COVID-19 a stimulé la demande automobile”, a déclaré Hyundai dans un communiqué. .

Ce bon résultat a également été soutenu par la gestion conservatrice de la chaîne d’approvisionnement de Hyundai, qui l’a aidé à mieux gérer une pénurie mondiale de puces que de nombreux autres constructeurs automobiles, ont déclaré les analystes.

Mais la pénurie prolongée et d’autres problèmes d’approvisionnement en composants ont commencé à rattraper Hyundai, perturbant notamment sa production de véhicules électriques.

En avril, Hyundai a suspendu la production dans une usine fabriquant le crossover électrique Ioniq 5 en raison de problèmes d’approvisionnement en puces et en composants.

Jeudi, il a déclaré qu’il s’attend à ce que la croissance des ventes en glissement annuel ralentisse au second semestre 2021 en raison de conditions commerciales difficiles, notamment la fluctuation des prix des matières premières et l’instabilité des approvisionnements en puces automobiles.

Le constructeur automobile a également déclaré qu’il s’attend à ce que la pénurie mondiale de puces devienne progressivement moins aiguë au second semestre, ajoutant qu’il poursuivait des partenariats avec les principales sociétés de semi-conducteurs pour maintenir des conditions d’approvisionnement stables.

“Ces problèmes d’approvisionnement devraient s’améliorer au second semestre”, a déclaré l’analyste Lee Jae-il chez Eugene Investment & Securities, soulignant une amélioration des prévisions d’approvisionnement la semaine dernière par le principal producteur Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) .

Le fabricant de puces taïwanais a déclaré que la pénurie de puces automobiles s’atténuerait progressivement pour ses clients à partir du trimestre en cours, mais s’attend à ce que le resserrement global de la capacité des semi-conducteurs se prolonge éventuellement jusqu’à l’année prochaine.

Hyundai et ses filiales sont en pourparlers avec des sociétés de puces locales pour réduire leur dépendance à l’égard des approvisionnements étrangers, a rapporté . le mois dernier.

Les actions de Hyundai Motor, cinquième constructeur automobile d’Asie en valeur de marché, ont augmenté de 0,2% après la publication de ses résultats par la société, contre une hausse de 1% sur le marché au sens large.