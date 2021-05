Le bénéfice net de JSW Steel atteint un record de Rs 4.191 crore

Le conseil d’administration de la société a approuvé certains projets clés, qui permettront à JSW Steel de continuer à répondre à la croissance de la demande d’acier en Inde, a-t-il déclaré.

JSW Steel a signalé une forte augmentation du bénéfice net consolidé de près de 22 fois sur une base annuelle à Rs 4.191 crore pour le trimestre clos le 31 mars 2021, enregistrant son bénéfice trimestriel le plus élevé jamais enregistré.

Ce bond multiple vient de la forte augmentation des prix de l’acier dans le monde et de la baisse de la base de l’année dernière, qui a été affectée par les perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

Le bénéfice net, cependant, est resté en dessous des estimations du consensus Bloomberg de Rs 4.325 crore, impacté par un élément exceptionnel rapporté au cours du trimestre. L’élément exceptionnel représente une provision pour dépréciation de Rs 83 crore relative à l’activité du charbon aux États-Unis pour la valeur des immobilisations corporelles et du goodwill.

Le producteur d’acier a également déclaré son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré, qui a augmenté de 51% en glissement annuel pour atteindre 26 934 crores de roupies.

“La performance exceptionnelle de la société au quatrième trimestre était due à une forte demande intérieure complétée par les exportations et à l’amélioration des prix de l’acier”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Par conséquent, l’Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) au cours du trimestre a presque triplé à Rs 8 440, tandis que les marges d’exploitation ont augmenté de 1 470 points de base à 31,3%.

La solide performance opérationnelle au cours du trimestre est attribuable à un environnement de prix robuste pour les producteurs d’acier indiens, qui ont également entrepris de multiples hausses de prix au cours du trimestre.

Les ventes consolidées d’acier vendable de la société se sont élevées à 14,95 millions de tonnes contre 3,65 millions de tonnes en janvier-mars 2020. Sur une base autonome, la production d’acier brut a diminué de 6% en glissement annuel à 15,08 millions de tonnes, tandis que les ventes d’acier vendable étaient de 14,88 millions de tonnes. tonne, baisse de 1% en glissement annuel.

La société a déclaré que sa dette avait diminué de Rs 858 crore, même après des dépenses en capital et des acquisitions totalisant environ Rs 15000 crore au cours de l’exercice 21. Le ratio d’endettement net consolidé sur fonds propres s’établit à 1,14x à la fin du trimestre contre 1,48x l’an dernier. La dette nette envers Ebitda s’est également améliorée à 2,61x contre 4,50x à la fin du 4T FY20.

Le conseil d’administration de la société a approuvé certains projets clés, qui permettront à JSW Steel de continuer à répondre à la croissance de la demande d’acier en Inde, a-t-il déclaré. «Ceci est conforme aux projections de la politique nationale de l’acier du gouvernement de 300 MTPA requis d’ici 2030. Les nouveaux projets approuvés impliquent un capex de Rs 25 115 crore, y compris la subsistance et d’autres investissements de Rs 6 565 crore répartis sur trois ans de FY22 à FY24,» Ça disait.

JSW Steel s’attend à ce que les volumes combinés de sa production atteignent 22,94 millions de tonnes au cours de l’exercice en cours. Les volumes d’acier brut autonome de JSW Steel passeront à 18,5 millions de tonnes, tandis que les ventes atteindront 17,4 millions de tonnes.

En ce qui concerne les perspectives, la société a déclaré: «Alors que le calendrier et la trajectoire de la réouverture de l’économie indienne suivront le déclin des cas, les politiques pro-croissance du gouvernement et le récent budget de l’Union pour l’exercice 22 devraient aider l’économie à se redresser et à reprendre sa trajectoire de croissance qui a été observée avant le début de la deuxième vague ».

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.