Le bénéfice net de la Bank of Maharashtra au deuxième trimestre bondit de 103% grâce à la hausse des revenus d’intérêts

La Bank of Maharashtra (BoM) a annoncé jeudi une augmentation de 102,71% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 264 crore pour le trimestre de septembre. La marge nette d’intérêts s’est améliorée à 3,27% en glissement annuel contre 2,3% au trimestre comparable de l’année dernière. Le revenu net d’intérêts a augmenté de 33,84 % pour atteindre 1 500 crores de roupies, contre 1 120 crores de roupies au cours du deuxième trimestre de l’exercice 21.

Le NPA net de la banque s’élevait à 1,73 %, tandis que le NPA brut s’établissait à 5,56 %, contre un ratio NPA net de 3,30 % et un ratio NPA brut de 8,81 % l’année dernière. Le taux de couverture provisoire de la banque s’améliore à 92,38 %. Il détenait une provision cumulative de Covid-19 de Rs 973 crore au 30 septembre 2021.

AS Rajeev, PDG, a déclaré qu’il s’agissait de la marge d’intérêt nette la plus élevée signalée par la banque au cours des cinq dernières années. Outre l’augmentation de la marge nette d’intérêts et des revenus nets d’intérêts, les bénéfices ont augmenté avec une récupération de Rs 258 crore du compte DHFL et Rs 80 crore d’un autre petit compte, portant la récupération totale à Rs 340 crore. La BoM avait une exposition de 553 crores de roupies au groupe Srei, qui a été radiée et entièrement provisionnée, a-t-il déclaré.

Rajeev s’attend à ce que la banque connaisse une croissance du crédit d’environ 14 à 16 % pour l’ensemble de l’année alors que l’économie s’ouvre. La stratégie de la banque consistant à réduire la part des prêts aux entreprises et à étendre le segment du commerce de détail, de l’agriculture et des MPME (RAM) a porté ses fruits, les avances de RAM augmentant de 14,4% en glissement annuel pour atteindre 30 4800 crores de roupies, a-t-il déclaré.

Dans le segment des crédits aux particuliers, les crédits à l’habitat ont progressé de 20,35%, tandis que les crédits automobiles ont augmenté de 27% par rapport à il y a un an. La MPME précédemment soulignée montrait également des signes clairs de flux de trésorerie et d’une meilleure utilisation des capacités, a déclaré le PDG. Les avances des MPME ont augmenté de 20,66 % en glissement annuel pour atteindre 22 995 crores de roupies pour le T2FY22.

La banque prévoit de lever des fonds pour répondre à ses besoins de croissance. Il a levé des fonds propres de Rs 403,70 crore au deuxième trimestre. Il a l’intention de lever 1 000 crores de roupies par le biais d’obligations de niveau II.

L’activité totale a augmenté de 13,27% pour atteindre 296 808 crore de roupies. Les dépôts ont augmenté de 14,47% à Rs 181 572 crore tandis que les avances brutes ont augmenté de 11,44% à Rs 115 235 crore.

