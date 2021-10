Le bénéfice net de la Banque fédérale augmente de 50 %, la qualité des actifs s’améliore

Les actifs non productifs bruts (APM) en pourcentage des avances brutes s’élèvent à 3,24 %, contre 2,84 % au cours de la période de l’année précédente et 3,50 % au trimestre précédent. Le ratio NPA net s’est établi à 1,12%, contre 0,99% au T2 de l’EX21 et 1,23% au T1FY22.

La Banque fédérale a annoncé vendredi une augmentation de 49,62 % en glissement annuel de son bénéfice net autonome pour le deuxième trimestre clos en septembre à Rs 460,26 crore, principalement en raison d’un provisionnement plus faible et d’un revenu plus élevé. Le prêteur avait déclaré un bénéfice net de Rs 307,62 crore au cours de la période de l’année dernière et de Rs 367,29 crore au T1FY22.

De nouveaux dérapages au cours du trimestre sous revue ont été limités à Rs 320 crore ainsi que des récupérations et une mise à niveau de Rs 421 crore, conduisant à une amélioration de la qualité des actifs, ont déclaré des responsables de la banque.

Les actifs non productifs bruts (APM) en pourcentage des avances brutes s’élèvent à 3,24 %, contre 2,84 % au cours de la période de l’année précédente et 3,50 % au trimestre précédent. Le ratio NPA net s’est établi à 1,12%, contre 0,99% au T2 de l’EX21 et 1,23% au T1FY22.

Les provisions et les imprévus étaient inférieurs à Rs 245,33 crore, contre Rs 532,09 crore au cours de la période de l’année dernière. Le ratio de couverture des provisions (y compris les réductions de valeur techniques) s’élève à 79,33 %.

Shyam Srinivasan, directeur général et PDG, a déclaré que la banque a réalisé une performance très encourageante malgré de nombreux obstacles. « Nous avons assisté à une forte traction du NIM et à une reprise du NII grâce à une bonne croissance du crédit dans certains segments. La forte reprise et les mises à niveau ont contribué à pratiquement aucun coût du crédit pour le trimestre. La croissance de CASA de 18 % en glissement annuel a permis au ratio CASA d’atteindre un niveau record de 36 %. Cela renforce encore la granularité de notre portefeuille de dépôts. Les envois de fonds entrants continuent d’être un point fort pour la banque avec une part de marché de 20,54 % », a-t-il déclaré.

Srinivasan a déclaré que l’histoire numérique de la banque continue de prospérer, les partenariats fintech progressant bien et contribuant à plus de 50% des nouveaux comptes réservés.

La banque a généré un revenu net d’intérêts de 1 479,42 crores de roupies pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.

Le ratio d’adéquation des fonds propres calculé selon les directives de Bâle III s’élevait à 14,97 % à la fin du trimestre.

