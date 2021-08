Le bénéfice net de la CUB pour le trimestre de juin augmente de 12%

in

L’adéquation des fonds propres de la banque selon les normes de Bâle III s’élevait à 19,58 % et l’adéquation des fonds propres de niveau 1 à 18,51 %, bien au-dessus des exigences réglementaires.

City Union Bank (CUB) a annoncé une augmentation de 12% de son bénéfice net à Rs 173 crore pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 154 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le revenu total de la banque était inférieur à Rs 1 193 crore, contre Rs 1 210 crore.

Les créances douteuses de la banque ont augmenté au cours du trimestre, avec un NPA brut de 5,59 %, contre 3,90 %. Le NPA net a également augmenté à 3,49% contre 2,11%.

Le revenu net d’intérêts a augmenté de 2%, passant de Rs 437 crore à Rs 448 crore, tandis que la marge nette d’intérêt s’élevait à 3,86%, a déclaré le prêteur dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 7%, passant de Rs 75 562 crore à Rs 81 001 crore. Les dépôts ont augmenté de 9%, passant de Rs 41 026 crore à Rs.44 606 crore, tandis que les avances ont augmenté de 5% à Rs 36 395 crore contre Rs 34 536 crore. Les dépôts de CASA ont augmenté de 22% pour atteindre 12 299 crores de roupies, a-t-il déclaré.

L’adéquation des fonds propres de la banque selon les normes de Bâle III s’élevait à 19,58 % et l’adéquation des fonds propres de niveau 1 à 18,51 %, bien au-dessus des exigences réglementaires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.