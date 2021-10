Le bénéfice net de l’Indian Overseas Bank augmente de 154 % ; les mauvais actifs diminuent

La banque a procédé au provisionnement requis en avances sur des comptes spécifiques afin d’améliorer le NPA net.

L’Indian Overseas Bank (IOB) a annoncé mercredi une augmentation de 154% de son bénéfice net à Rs 376 crore pour le deuxième trimestre, contre Rs 148 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La banque, qui vient de sortir du cadre de mesures correctives rapides, a attribué la bonne série de chiffres à de solides performances dans tous les paramètres pertinents.

Partha Pratim Sengupta, directeur général et PDG, a déclaré qu’il y avait eu une réduction marquée des mauvais actifs. Le NPA net s’élevait à 2,77%, ce qui était conforme aux directives RBI prescrites, tandis que le NPA brut a été réduit de Rs 286 crore. Les ratios NPA bruts se sont améliorés à 10,66 % contre 13,64 % QoQ. Le ratio de couverture des provisions s’améliore à 92%, contre 91,56% au trimestre précédent. La banque a procédé au provisionnement requis en avances sur des comptes spécifiques afin d’améliorer le NPA net.

Sengupta a déclaré que la banque avait récupéré un total de Rs 831,77 crore, qui comprend la récupération de la radiation technologique de Rs 428,61 crore, contre Rs 751,97 crore (y compris la récupération de la radiation technologique de Rs 233,74 crore) en juin 2021.

Le CASA s’améliore à 42,57 %, contre 40,26 % à la même période l’an dernier. Le total de la CASA est passé de Rs 92 436 crore à Rs 1 06 806 crore tandis que la caisse d’épargne a enregistré une croissance de 11,48 % en glissement annuel.

Les revenus d’intérêts s’élevaient à Rs 4, 254 crore pour le trimestre, contre Rs 4.363 crore. La banque a enregistré une marge nette d’intérêts (NIM) en baisse de 2,43% contre 2,57% au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

L’activité totale s’élevait à 4 90,408 crores de Rs, contre 4 78 365 crores de Rs au cours de la période de l’année dernière. Le total des dépôts s’élevait à Rs 2 50 890 crore, contre Rs 2 42941 crore au 30 juin 2021.

Les avances brutes se sont élevées à 1 46 940 crores de roupies au cours du dernier trimestre, contre 1 38 944 crores de roupies au 30 juin 2021. La banque a accru son exposition aux secteurs de la vente au détail et de l’agriculture et a rééquilibré les avances en réduisant consciemment le secteur en difficulté dans le segment d’entreprise.

