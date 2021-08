Le bénéfice net de l’IOB bondit de 170% à Rs 327 cr au premier trimestre grâce à la hausse des autres revenus, reprise robuste

in

Les NPA nets étaient à Rs 3 998 crore, avec un ratio de 3,15 % contre Rs 6 081 crore, avec un ratio de 5,10 %, soit une baisse de Rs 2 083 crore en termes absolus. Le taux de couverture des provisions s’est amélioré à 91,36 % contre 87,97 %.

Le prêteur du secteur public Indian Overseas Bank (IOB) basé à Chennai a annoncé mardi une augmentation de 170% de son bénéfice net à 327 crore pour le premier trimestre de cet exercice, par rapport à Rs 121 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La banque a attribué la croissance du résultat net à une augmentation des autres revenus et à une reprise robuste au cours du trimestre. Le revenu total de la banque s’élevait à Rs 5 155 crore contre Rs 5 234 crore au cours de la période correspondante de l’année dernière.

S’adressant aux médias lors d’une interaction virtuelle, Partha Pratim Sengupta, directeur général et PDG de l’IOB, a déclaré qu’après avoir subi des pertes pendant 18 trimestres, la banque a commencé à réaliser des bénéfices depuis le trimestre de mars 2020, et ce trimestre, elle a ajouté environ Rs 200 crore au profit. «Nous avons réalisé des bénéfices et avons rempli toutes les conditions pour sortir de l’action corrective rapide. Le régulateur examine car nous avons fourni tous les détails », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il appartient maintenant à la RBI de prendre un appel à ce sujet.

Les revenus d’intérêts de la banque s’élevaient à 4 063 crores de Rs pour le trimestre contre 4 302 crores de Rs, tandis que les revenus autres que d’intérêts étaient de 1 092 crores de Rs par rapport à 932 crores de Rs en raison de l’augmentation des autres revenus.

Il a déclaré que la banque pourrait effectuer une reprise décente au premier trimestre malgré l’impact de la deuxième vague de la pandémie. “Alors que le nouveau dérapage était de Rs 1 158 crore, la récupération de trésorerie était elle-même de Rs 1 130 crore, compensant l’impact des mauvais actifs”, a-t-il déclaré.

Les NPA bruts d’IOB s’élevaient à Rs 15 952 crore, avec un ratio de 11,48 % contre 18 291 crore avec un ratio de 13,90 %. Il a réalisé une réduction totale des NPA de Rs 1 616 crore au cours du premier trimestre de l’exercice 22 par rapport à la réduction des NPA de Rs 1 969 crore.

Sengupta a déclaré que la banque avait l’autorisation de lever 2 000 crores de roupies en tant que capital de niveau I, 1 000 crores de roupies en tant qu’obligations de niveau II et cherchera à lever des fonds au fur et à mesure des besoins. « Pour l’instant, nous sommes confortablement capitalisés avec un CRAR de 15,48 %. Nous essaierons d’abord d’augmenter les obligations de niveau II d’ici novembre, puis nous déciderons quand opter pour des fonds de niveau I », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la croissance des avances, il a déclaré que la banque opterait pour une augmentation progressive de Rs 14 000 crore à Rs 15 000 crore, au cours de la dernière année. « Alors que le secteur de la vente au détail, de l’agroalimentaire et des MPME sera notre domaine d’intervention, le livre d’entreprise doit également être développé. Bien que nous soyons prudents, nous opterons pour des personnes morales notées », a-t-il déclaré.

