Le bénéfice net de l’ITC au premier trimestre bondit de 28,6% à Rs 3 013 crore

Conformément aux estimations des analystes, le conglomérat diversifié ITC a annoncé samedi une forte augmentation de 28,63 % d’une année sur l’autre de son bénéfice net autonome à 3 013,49 crore de roupies pour le premier trimestre clos le 30 juin, alors que son chiffre d’affaires brut des ventes a augmenté de 36,55 %. ouais.

La grande entreprise de cigarettes à FMCG à hôtel avait affiché un bénéfice net de 2342,76 crores de roupies pour le premier trimestre de l’exercice 21. Le revenu brut de la vente pour la période d’avril à juin de cette année s’élevait à 12 884,45 crore de Rs contre 9 435,61 crore de Rs pour la même période l’année dernière, selon le dossier boursier de la société.

Sur une base séquentielle, cependant, le bénéfice net a chuté de 19,61% par rapport à 3 748,41 crores de Rs par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

Dans un communiqué, l’ITC a déclaré qu’au cours du trimestre de juin, il avait connu un fort rebond dans tous les segments d’exploitation malgré les contraintes opérationnelles à la suite de la deuxième vague de Covid.

Au cours du premier trimestre de cet exercice, les revenus de l’activité cigarettes de la société ont augmenté de 32,91 % en glissement annuel pour atteindre 5 122,19 crores de roupies, tandis que le bénéfice d’exploitation du segment a augmenté de 36,69 % en glissement annuel pour atteindre 3 220,94 crores de roupies au cours de la période, selon le dossier boursier.

Au cours du trimestre sous revue, l’activité FMCG non-cigarette a enregistré une croissance de 10,40% en glissement annuel de son chiffre d’affaires à Rs 3 725,55 crore, tandis que le segment a affiché une croissance de 38,29% en glissement annuel de son bénéfice d’exploitation à Rs 173,44 crore au cours de cette période. L’activité hôtelière a affiché une augmentation de plus de cinq fois en glissement annuel de ses revenus à Rs 127,24 crore, tandis que le segment a réduit sa perte d’exploitation à Rs 151,45 crore contre Rs 242,58 crore au premier trimestre de l’exercice précédent.

« Dans ce contexte, la société a réalisé une performance résiliente au cours du trimestre. Le chiffre d’affaires brut s’élevait à Rs 12 884,45 crore, soit une croissance de 36,6 % en glissement annuel, tandis que l’Ebitda à Rs 3 992,16 crore a augmenté de 50,8 % en glissement annuel. La baisse des autres revenus due à la baisse des rendements du marché et du corpus de trésorerie a limité le flux vers PBT et PAT, qui ont augmenté de 28,4 % et 28,6 % en glissement annuel, respectivement. Le bénéfice par action pour le trimestre était de 2,45 Rs (année précédente 1,91 Rs) », indique le communiqué.

Au cours du premier trimestre de cet exercice, l’Ebit du segment des cigarettes a augmenté de 37% en glissement annuel, tandis que les marges ont augmenté de 210 points de base en glissement annuel. “La forte dynamique de reprise des volumes observée au cours de la seconde moitié de l’exercice 21 a été affectée par des fermetures localisées et des heures restreintes d’ouverture des magasins de proximité à la suite de la deuxième vague de la pandémie”, a déclaré la société.

L’activité FMCG non-cigarette “a répondu avec rapidité et agilité, démontrant sa résilience et sa capacité d’adaptation tout en opérant dans la nouvelle normalité”, a-t-il ajouté.

