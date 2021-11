Le bénéfice net de l’Union Bank bondit de 195 % alors que les revenus autres que d’intérêts augmentent

Les actions de l’Union Bank sur l’ESB ont clôturé à Rs 49,45 mardi, en hausse de 6% par rapport à leur clôture précédente.

Le prêteur du secteur public Union Bank of India a annoncé mardi une croissance de 195 % en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net à 1 526 crore de roupies au cours du trimestre de septembre de l’exercice en cours grâce à une hausse des revenus autres que d’intérêts et à une baisse des provisions.

Les revenus autres que d’intérêts ont bondi de 65% en glissement annuel (YoY) à Rs 3 978 crore. La banque a déclaré un revenu total de Rs 20 684 crore, en hausse de 2,5% en glissement annuel. Le revenu net d’intérêts (NII) – la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés – s’élevait à Rs 6 829 crore, en hausse de 8,5% en glissement annuel. La marge nette d’intérêt (NIM) de la banque a chuté de 13 points de base (pb) séquentiellement à 2,95% au T2FY22.

Les provisions ont chuté de 12% en glissement annuel à Rs 3 274 crore. Le bénéfice d’exploitation de l’Union Bank a augmenté de 26% en glissement annuel pour atteindre 6 074 crores de roupies.

La banque a montré une amélioration en termes de qualité des actifs. Les actifs non productifs bruts (NPA), en pourcentage des avances totales, ont chuté de 96 points de base sur une base séquentielle à 12,64 % et le ratio de NPA net a diminué de 8 points de base à 4,61 %. En termes absolus, les GNPA s’élevaient à Rs 80 211 crore, tandis que les NPA nets s’élevaient à Rs 26 785 crore au T2FY22.

La valeur des dérapages au cours du trimestre de septembre s’élevait à Rs 6 745 crore, en baisse par rapport à Rs 7 049 crore au trimestre terminé en juin. Les récupérations sont passées à Rs 1 466 crore au cours du trimestre sous revue, contre Rs 1 147 crore au premier trimestre.

Les avances brutes ont diminué de 2,5% en glissement annuel à Rs 6,35 crore lakh à la fin de septembre 2021. Le ratio du compte courant et du compte d’épargne (CASA) du prêteur est passé à 37,16% au deuxième trimestre de l’exercice 22, contre 34,61 % au même trimestre l’année dernière. Ses dépôts totaux ont augmenté de 3,15% en glissement annuel à Rs 9,14 crore lakh à la fin du trimestre de septembre.

Les actions de l’Union Bank sur l’ESB ont clôturé à Rs 49,45 mardi, en hausse de 6% par rapport à leur clôture précédente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.