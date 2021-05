Le bénéfice net de RBL Bank baisse de 34% en raison d’un provisionnement plus élevé et d’un NII plus faible

Le ratio d’adéquation des fonds propres (RCA) est resté à 17,5% avec un ratio CET1 de 16,6% à fin mars 2021.

Le prêteur privé RBL Bank a annoncé lundi une baisse de 34% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du bénéfice net à Rs 75 crore alors que le revenu de base diminuait et que les provisions augmentaient. Le revenu net d’intérêts (NII) du prêteur a diminué de 11% en glissement annuel à Rs 906 crore. De même, les provisions ont augmenté de 25% en glissement annuel à Rs 766 crore. Le bénéfice d’exploitation, cependant, a augmenté de 17% en glissement annuel à Rs 877 crore.

Le directeur général et PDG de la Banque, Vishwavir Ahuja, a déclaré: «Nous suivons de près la pandémie et son impact sur l’économie et restons prudemment optimistes quant à une reprise de la croissance alors que la situation se normalise.»

La banque a pris un provisionnement accéléré d’environ Rs 85 crore au cours du trimestre de mars, a-t-il ajouté. Le ratio de couverture des provisions (PCR) est resté à 72,2% au cours du trimestre de mars, contre 64% au T4FY20 et 68,8% au T3FY21.

La qualité des actifs du prêteur s’est améliorée au cours du trimestre de mars. Son ratio d’actifs non performants bruts (NPA) s’est amélioré de 23 pb à 4,34%, par rapport aux NPA bruts proforma de 4,57% au trimestre précédent. De même, le ratio NPA net s’est amélioré de 40 pb à 2,12% contre 2,52% au trimestre de décembre.

Les prêteurs avaient déclaré des NPA sur une base pro forma au cours du trimestre de décembre en raison d’un blocage de la cour suprême sur la déclaration des NPA La marge d’intérêt nette (NIM) de RBL Bank a diminué de 76 points de base (pb) en glissement annuel et de 2 pb en séquentiel à 4,17%. Ses revenus d’honoraires de base ont augmenté de 40% en glissement annuel pour atteindre 660 crores de roupies. Dans l’ensemble, les autres revenus ont augmenté de 38% en glissement annuel pour atteindre 688 crores de roupies.

Les avances ont augmenté de 4% QoQ et 1% YoY à Rs 58 623 crore. Le mélange de détail et de gros est resté à 59:41 à la fin du trimestre de mars. Les dépôts ont augmenté de 26% en glissement annuel et de 9% de QoQ à Rs 73.121 crore. Le compte d’épargne en compte courant (CASA) a augmenté de 36% en glissement annuel et de 11% en QoQ à Rs 23 264 crore. Le ratio CASA s’est établi à 31,8% contre 29,6% au trimestre de mars de l’année dernière.

