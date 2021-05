Le bénéfice net de Reliance Retail grimpe de 45% à Rs 2,247 cr

Le nombre total de magasins de la société s’élève à 12 711 magasins répartis sur 33,8 millions de pieds carrés d’espace de vente au détail.

Reliance Retail a annoncé vendredi une hausse de 45% en glissement annuel des bénéfices nets à Rs 2 247 crore au T4FY21. Les bénéfices nets pour l’année se sont élevés à 5 481 crores de roupies, soit une augmentation marginale de 0,6%, a déclaré la société dans un communiqué. La société a déclaré des revenus de Rs 41 296 crore sur une base consolidée au cours des trois mois terminés en mars, soit une augmentation de près de 20% par rapport à la période de l’année précédente.

Pour l’ensemble de l’exercice, la société a enregistré des revenus nets de Rs 1,39 lakh crore, légèrement inférieurs aux revenus de Rs 1,46 lakh crore affiché en FY20.

L’EBITDA de la société a augmenté à Rs 3 617 crore contre Rs 2 557 crore l’année dernière, enregistrant une croissance significative de 41,45%, aidée par le doublement des bénéfices de l’électronique grand public. «Le 4QFY21 a été un trimestre marquant pour l’entreprise avec un chiffre d’affaires trimestriel et un EBITDA à un niveau record malgré des conditions d’exploitation inférieures aux normes», a déclaré la société. Pour FY21, l’EBITDA s’élevait à Rs 9 789 crore par rapport à un EBITDA de Rs 9 683 crore au cours de l’exercice précédent. La société a déclaré que la croissance était «tirée par le rebond progressif des flux de revenus, des initiatives judicieuses de gestion des coûts et stimulée par des revenus d’investissement plus élevés». La marge d’EBITDA a augmenté à 8,8% au cours du trimestre, contre 7,4% au T4FY20.

Alors que la hausse des ventes d’appareils Jio a stimulé la croissance du segment des consommateurs d’électronique, le segment de l’épicerie «a atteint son chiffre d’affaires record» au cours du trimestre, a déclaré la société. La société a déclaré que les partenariats de JioMart kirana ont connu une croissance trois fois plus élevée au cours du dernier trimestre “avec une portée étendue à 10 nouvelles villes et portant le nombre à 33 villes.”

Le secteur de la mode et du style de vie a connu une bonne traction dans les petites villes – par exemple, plus de 55% des revenus de Reliance Trends provenaient de petites villes.

Reliance Retail, qui exploite des magasins multiformats allant du quartier au supermarché et gère une poignée de marques, a ouvert 826 nouveaux magasins au cours du trimestre. Le nombre total de magasins de la société s’élève à 12 711 magasins répartis sur 33,8 millions de pieds carrés d’espace de vente au détail.

«Globalement, compte tenu de l’environnement opérationnel du trimestre, qui est resté globalement au même niveau que le trimestre précédent (94% des magasins opérationnels, fréquentation à 88% des niveaux d’avant Covid), l’activité a réalisé une solide performance qui reflète une reprise depuis que la pandémie s’est installée », a déclaré la société.

