Le bénéfice net de Repco Home Finance baisse de 50% au cours du trimestre de juin

La société a comptabilisé des provisions pour pertes de crédit attendues à hauteur de Rs 368,4 crore ou 3,1% du total des actifs de prêt. Le taux de couverture de la phase III s’établit à 42 % à fin juin 2021 contre 41 % l’année précédente.

Repco Home Finance a enregistré une baisse de 49,8% de son bénéfice net à Rs 32,1 crore pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 64 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Le revenu total de la société basée à Chennai était inférieur à Rs 322,4 crore contre Rs 341,9 crore.

La société a déclaré que le résultat net avait pris un coup, principalement en raison d’une offre plus élevée de Rs 78,3 crore. Le revenu net d’intérêts s’élevait à Rs 144,8 crore tandis que les sanctions sur les prêts étaient à Rs 201,2 crore, enregistrant une croissance de 25%.

Le portefeuille de prêts global s’élevait à 11 985,5 crores de roupies à la fin juin 2021.

Les prêts au segment des travailleurs indépendants représentaient 51,5% de l’encours de prêts, et les prêts contre produits immobiliers représentaient 18,7% de la même chose, a indiqué la société.

Le ratio d’adéquation des fonds propres total s’élevait provisoirement à 31,2 %, comprenant des fonds propres de catégorie 1 de 30,8 % et des fonds propres de catégorie 2 de 0,4 %. Au 30 juin 2021, Repco Home Finance disposait d’un réseau total de 153 agences.

