Le bénéfice net de SAIL bondit de 31% à Rs 3 470 crore au quatrième trimestre

Les dépenses totales au cours du trimestre étaient de Rs 18 829 crore, contre Rs 11 682 crore l’année précédente. SAIL a réduit ses coûts financiers d’environ 40% au cours du trimestre à Rs 540 crore.

Steel Authority of India (SAIL) a annoncé vendredi une augmentation de 31% de son bénéfice net consolidé à Rs 3 470 crore pour le trimestre janvier-mars de l’exercice 2020-21 sur des marges plus élevées.

La société avait enregistré un bénéfice net de 2 648 crores de roupies au cours de la période janvier-mars du dernier exercice, a-t-elle déclaré dans un dossier réglementaire. Au cours du trimestre sous revue, le revenu total de la société est passé à Rs 23 533 crore, en hausse de 42% par rapport à Rs 16 575 crore il y a un an.

La société de courtage ICICI Securities a déclaré que la marge d’EBITDA de SAIL pour le trimestre janvier-mars était de 26,4%, contre 11,5% au même trimestre de l’exercice précédent.

Les dépenses totales au cours du trimestre étaient de Rs 18 829 crore, contre Rs 11 682 crore l’année précédente. SAIL a réduit ses coûts financiers d’environ 40 % au cours du trimestre à Rs 540 crore.

SAIL a déclaré dans un communiqué qu’au cours du trimestre de janvier à mars, elle avait enregistré sa production trimestrielle de métal chaud, d’acier brut et d’acier vendable la plus élevée jamais enregistrée de 4,98 millions de tonnes (MT), 4,56 MT et 4,42 MT, respectivement – enregistrant 8%, 6 % et 11% de croissance, respectivement par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

Pour l’ensemble de l’exercice 2020-21, le bénéfice net de SAIL est passé à 4 148 crores de Rs contre 2 121 crores de Rs un an plus tôt. Ses revenus d’exploitation sont passés à Rs 69 114 crore contre Rs 61 664 crore.

Au cours de 2020-21, SAIL a réduit sa dette nette de Rs 16 131 crore à Rs 35 350 crore au 31 mars 2021. La société a enregistré ses meilleures ventes annuelles en 2020-21 à 14,94 MT, soit une croissance de 5% par rapport au précédent. an.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.