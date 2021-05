Le bénéfice net de Thermax Q4 fait un zoom de 175% à Rs 107 crore

Pour l’année complète terminée le 31 mars 2021, la société a maintenu ses niveaux de bénéfice net consolidé car elle a signalé une baisse de 2% à Rs 207 crore, par rapport à l’année dernière.

Thermax a affiché une augmentation de 174% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) du bénéfice net consolidé de la société à Rs 107 crore pour le trimestre clos le 31 mars 2021, principalement grâce à une forte croissance des revenus, des mesures de réduction des coûts et de meilleures marges dans l’énergie segment.

La société avait publié un bénéfice net consolidé de Rs 39 crore au cours du trimestre correspondant, qui a été affecté par les perturbations causées par l’épidémie de Covid-19.

Le chiffre d’affaires consolidé des opérations de la major des biens d’équipement était supérieur de 19% en glissement annuel à Rs 1 575 crore, tandis que les nouvelles commandes au cours du trimestre ont bondi de 57% en glissement annuel à Rs 1 497 crore grâce à une reprise généralisée.

Pour l’année complète terminée le 31 mars 2021, la société a maintenu ses niveaux de bénéfice net consolidé car elle a signalé une baisse de 2% à Rs 207 crore, par rapport à l’année dernière.

Les revenus d’exploitation au cours de l’année se sont élevés à Rs 4,791 crore, enregistrant une baisse de 16,4% par rapport à l’année précédente. Le carnet de commandes au cours de l’année était de Rs 4,784 crore, en baisse de près de 13% par rapport aux niveaux 2019-2020 de Rs5,498 crore, et un solde de commandes de Rs 5,227 crore.

