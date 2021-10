Le bénéfice net d’IDBI Bank bondit de 75 % au deuxième trimestre en raison de la baisse des coûts salariaux et de la hausse des revenus nets d’intérêts

Les dérapages se sont élevés à Rs 1 541 crore, en baisse par rapport à Rs 1 577 crore au T1FY22. Les récupérations et les mises à niveau se sont élevées à Rs 1 910 crore, contre Rs 1 596 crore au cours du trimestre de juin. Le slippage ratio pour l’année s’établit à ce jour à 2,2% et la banque entend le contenir à environ 3% pour l’ensemble de l’année.

IDBI Bank a annoncé jeudi une augmentation de 75 % en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 567 crore pour le trimestre clos en septembre, en raison d’une réduction des coûts salariaux et d’une amélioration du revenu net d’intérêts (NII).

Le NII de la banque, ou la différence entre les intérêts gagnés et les intérêts dépensés, a augmenté de 9,45% en glissement annuel pour atteindre 1 854 crores de roupies.

P Sitaram, directeur financier, IDBI Bank, a expliqué que l’amélioration du résultat net a été facilitée par certains avantages comptables.

« Nous avons constaté une réduction des coûts salariaux. En septembre 2020, en raison du mouvement des taux d’intérêt, nous avons dû prendre un coup actuariel sur les prestations de retraite. Cette année jusqu’à présent, l’évolution des taux d’intérêt n’a donné lieu à aucune augmentation significative des prestations de retraite au-delà des niveaux de mars 2021 », a déclaré Sitaram.

Le bénéfice d’exploitation de pré-approvisionnement du prêteur privé a augmenté de 15% en glissement annuel pour atteindre 1 209 crore de Rs. La marge nette d’intérêt (NIM), une mesure clé de la rentabilité, s’est établie à 3,02%, en baisse de 104 points de base (pb) séquentiellement.

Les provisions du prêteur ont augmenté de 11,6% en glissement annuel à Rs 434 crore au T2FY22. La performance de la qualité des actifs a été mitigée, le ratio brut des actifs non productifs (NPA) s’étant amélioré à 20,92 % au deuxième trimestre de l’exercice 22, contre 21,48 % au trimestre précédent. Le ratio NPA net est passé à 1,62% au trimestre de septembre contre 1,56% au trimestre de juin. Le ratio de couverture des provisions (PCR) s’améliore à 97,27% au 30 septembre 2021, contre 95,96 % au 30 septembre 2020.

Les dérapages se sont élevés à Rs 1 541 crore, contre Rs 1 577 crore au T1FY22. Les récupérations et les mises à niveau se sont élevées à Rs 1 910 crore, contre Rs 1 596 crore au cours du trimestre de juin. Le slippage ratio pour l’année s’établit à ce jour à 2,2% et la banque entend le contenir à environ 3% pour l’ensemble de l’année.

Le total des dépôts de la banque a chuté de 0,26% en glissement annuel à Rs 2,23 lakh crore à la fin de septembre 2021. La valeur du compte d’épargne en compte courant (CASA) auprès de la banque a augmenté de 13% en glissement annuel à Rs 1,22 lakh crore. La part de CASA dans le total des dépôts s’améliore à 54,64 % au 30 septembre 2021, contre 48,33 % au 30 septembre 2020.

Les avances brutes ont augmenté de 0,41 % en glissement annuel pour atteindre 1,64 crore de lakh Rs à la fin de septembre 2021. Les prêts aux particuliers représentaient 63 % du total des prêts, le reste étant des prêts aux entreprises.

Les actions d’IDBI Bank ont ​​clôturé à Rs 55,60 sur l’ESB jeudi, en baisse de 2,03% par rapport à leur clôture précédente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.