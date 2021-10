Le bénéfice net d’Indian Bank au deuxième trimestre bondit de 164% à Rs 1 089 crore

Sur le front de la qualité des actifs, le NPA brut a diminué de 13 points de base en glissement trimestriel, le NPA net a diminué de 21 points de base à 3,26 % contre 3,47 % en glissement trimestriel. Le ratio de solvabilité s’établit à 15,88 %.

Le prêteur du secteur public basé à Chennai, Indian Bank, a annoncé jeudi une hausse de 164% de son bénéfice net à 1 089 crore de Rs pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, contre 412 crore de Rs au cours de la période de l’année précédente. Le revenu total s’élevait à Rs 11 440 crore contre Rs 11 616 crore, enregistrant une baisse marginale.

Shanti Lal Jain, directeur général et PDG d’Indian Bank, a déclaré aux médias que l’augmentation des autres revenus et la réduction des provisions ont aidé la banque à afficher des bénéfices au deuxième trimestre.

Sur le front de la qualité des actifs, le NPA brut a diminué de 13 points de base en glissement trimestriel, le NPA net a diminué de 21 points de base à 3,26 % contre 3,47 % en glissement trimestriel. Le ratio de solvabilité s’établit à 15,88 %.

Jain a déclaré que les nouveaux dérapages étaient inférieurs à 3 952 crores de Rs par rapport à 4 204 crores de Rs au T1FY22. La récupération en espèces était plus élevée à Rs 831 crore et la récupération AUC (avance sous recouvrement) était plus élevée à Rs 775 crore par rapport au premier trimestre. Le nouveau dérapage par rapport à l’année dernière a été élevé en raison des prêts aux entreprises et des prêts aux récoltes.

Les avances dans le commerce de détail, l’agriculture et les MPME (RAM) ont augmenté de 14 %, 16 % et 8 %, respectivement. Le secteur RAM a augmenté de 13%. Sa contribution aux avances intérieures était de 60%, a-t-il déclaré.

Le revenu net d’intérêts (NII) a diminué de 1% en glissement annuel à Rs 4 084 crore contre Rs 4 144 crore. Cependant, sur une base séquentielle trimestrielle, il a augmenté de 2%. La marge nette d’intérêt (NIM) s’est améliorée de 4 points de base (bps) sur une base séquentielle trimestrielle. Il s’établit à 2,89 % au T2FY22 contre 3,06 % au T2FY21.

Les revenus autres que d’intérêts ont augmenté de 26 % en glissement annuel et de 8 % en glissement trimestriel. Il s’élevait à Rs 1 966 crore contre Rs 1 558 crore au T2FY21 en raison de l’augmentation du recouvrement des créances irrécouvrables (450%) et des revenus de change (42%).

Les avances ont augmenté de 5% à Rs 3, 85,730 crore de Rs 3,65,896 crore, principalement grâce à la croissance du secteur RAM (13%). La RAM constitue 60% des avances totales. La banque s’est concentrée sur une croissance légère du capital dans le crédit.

Le total des dépôts a augmenté de 10% à Rs 5, 51, 472 crore contre Rs 5, 01, 956 crore.

Compte d’épargne compte courant Les dépôts CASA ont augmenté de 8% à Rs 2,25,309 crore. La part de la CASA dans le total des dépôts s’est établie à 41 % tandis que les dépôts en compte courant ont augmenté de 14 % et les dépôts en compte d’épargne de 8 %. L’activité totale a enregistré une croissance de 8%, atteignant le niveau de Rs 9, 37, 202 crore contre Rs 8,67,852 crore. Sur une base trimestrielle séquentielle, il a augmenté de 1 %.

