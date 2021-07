Le bénéfice net d’IndusInd Bank double grâce à la baisse des provisions

Le ratio de solvabilité (CAR) s’est établi à 17,57 % au cours du trimestre sous revue, contre 15,16 % au 30 juin 2020.

IndusInd Bank a annoncé mardi une hausse de 112% en glissement annuel (en glissement annuel) de son bénéfice net à Rs 975 crore pour le trimestre clos en juin 2021, en raison d’un provisionnement réduit et d’une augmentation des autres revenus. Les provisions ont baissé de 18% en glissement annuel à Rs 1 844 crore, mais sont restées stables séquentiellement. Le bénéfice d’exploitation du prêteur a augmenté de 9,4 % en glissement annuel pour atteindre 3 130 crores de roupies, tandis que le revenu net d’intérêts (NII) a augmenté de 8 % en glissement annuel pour atteindre 3 564 crores de roupies. Les autres revenus ont augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 1 781 crore de roupies.

Les marges nettes d’intérêt (NIM) ont diminué de 22 points de base (pb) en glissement annuel et de sept points de base en glissement trimestriel (QoT) à 4,06 %.

Le directeur général et PDG Sumant Kathpalia a déclaré : « L’économie a une fois de plus fait preuve de résilience avec des niveaux d’activité plus élevés par rapport à la première vague, soutenue par un soutien budgétaire et monétaire efficace. Les premières semaines de juillet nous donnent l’assurance que l’efficacité de la collecte revient, car les clients remboursent à temps. » L’efficacité de la collecte a chuté en avril et mai, mais a rapidement augmenté en juin à 96%, a-t-il ajouté.

La qualité des actifs du prêteur s’est détériorée au cours du trimestre de juin. Le ratio des actifs non productifs bruts (APM) a augmenté de 21 points de base à 2,88 %, par rapport aux APM bruts de 2,67 % au trimestre précédent. De même, le ratio des ANP nets a augmenté de 15 points de base à 0,84% contre 0,69% au trimestre de mars. Au cours du trimestre terminé le 30 juin, la banque a ajouté 2 762 crores de roupies de créances douteuses, en raison de problèmes de recouvrement au cours du trimestre. Sur ce montant, 2 342 crores de roupies provenaient du livre de crédit à la consommation.

“La banque a suivi une approche de provisionnement conservatrice avec un NPA net de 0,84% et une provision excédentaire de 2 050 crores de roupies en dehors de cela pour les éventualités, le cas échéant”, a déclaré Kathpalia. Le prêteur a renforcé son bilan en augmentant le ratio de couverture des provisions (PCR) à 72 % en juin 2021 contre 67 % en juin 2020.

Les revenus autres que d’intérêts ont été stimulés par les revenus des frais de base, qui ont augmenté de 78% en glissement annuel pour atteindre 1 214 crore de Rs. Les dépenses d’exploitation, cependant, ont augmenté de 14% en glissement annuel pour atteindre 2 166 crores de Rs au cours du trimestre de juin, contre 1 902 crores de Rs pour le trimestre correspondant de l’année précédente.

Les avances ont augmenté de 6% en glissement annuel à Rs 2,1 lakh crore, mais sont restées stables séquentiellement. La banque a été prudente dans la croissance des prêts, compte tenu de l’environnement opérationnel difficile, a déclaré Kathpalia. Les avances des entreprises, cependant, ont augmenté de 10% en glissement annuel pour atteindre 92 407 crores de roupies. « Nous constatons une forte demande de la part des grandes entreprises emprunteuses. Le seul problème, c’est le prix. Néanmoins, nous parviendrons soit à atteindre les niveaux de croissance du secteur, soit à le dépasser dans les prêts aux entreprises », a déclaré Kathpalia, ajoutant que la banque pourrait enregistrer une croissance du crédit de 16 à 18% pour l’exercice en cours.

Les dépôts ont augmenté de 26% en glissement annuel et de 4% en QoQ à Rs 2,7 lakh crore. Les dépôts sur compte d’épargne en compte courant (CASA) ont augmenté à 1 12 349 crores de roupies, avec des dépôts en compte courant à 32 422 crores de Rs et des dépôts sur des comptes d’épargne à 79 927 crores de Rs. Les dépôts de CASA représentaient 42 % du total des dépôts au 30 juin 2021, contre 40 % au cours du premier trimestre de l’exercice 21. Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) s’élevait à 17,57 % au cours du trimestre sous revue, contre 15,16 % au 30 juin 2020.

