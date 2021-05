Le bénéfice net du RIL Q4 de Mukesh Ambani double en glissement annuel à Rs 13,227 cr, manque d’estimation

Avant l’annonce des résultats du quatrième trimestre, le cours de l’action RIL a chuté de 1,42 pour cent pour se terminer à 1 994,45 roupies chacun sur l’ESB. Image: .

Le bénéfice net du quatrième trimestre (janvier-mars) de RIL dirigé par Mukesh Ambani a augmenté de 108,36% en glissement annuel à Rs 13 277 crore, ce qui est inférieur aux estimations. La principale société pétrolière aux télécommunications avait déclaré un bénéfice net consolidé de 6 348 crores de roupies au cours du trimestre de l’année précédente. Plus tôt au cours du trimestre précédent (octobre-décembre 2020), Reliance Industries Ltd avait enregistré un bénéfice net de Rs 13101 crore. Le chiffre d’affaires consolidé des opérations de RIL s’est élevé à Rs 1,54 crore lakh au quatrième trimestre, contre Rs 1,39 crore lakh au trimestre correspondant de l’année dernière et Rs 1,23 crore lakh au trimestre octobre-décembre. La plupart des maisons de courtage telles que Kotak Securities et JM Financial avaient estimé que RIL rapporterait une augmentation de 100% en glissement annuel du bénéfice net sur une base faible. Un sondage CNBC TV18 des analystes avait estimé que RIL afficherait un bénéfice net de Rs 14 800 crore sur un revenu de Rs 1,45 lakh crore au quatrième trimestre. Les sociétés de courtage telles que Jefferies, Morgan Stanley, UBS et Citi ont une cote «d’achat» sur les actions RIL, avec un prix cible pouvant atteindre 2 600 roupies chacune. Avant l’annonce des résultats du quatrième trimestre, le cours de l’action RIL a chuté de 1,42 pour cent pour se terminer à 1 994,45 roupies chacun sur l’ESB. Jusqu’à présent, en avril 2021, le cours de l’action RIL a perdu 1,3%. Cependant, l’action RIL se négocie toujours en dessous de son plus haut sur 52 semaines de Rs 2 368 par action.

