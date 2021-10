Le bénéfice trimestriel de NTPC s’élève à Rs 3 691 crore

Le revenu total de la société s’élevait à Rs 33 095,67 crore au dernier trimestre de septembre, contre Rs 28 677,64 crore au cours de la même période il y a un an.

La société nationale d’électricité NTPC a affiché jeudi une hausse de près de 6% de son bénéfice net à 3 690,95 crores de roupies au cours du trimestre de septembre, principalement en raison de la hausse des revenus.

Le bénéfice net de la société était de Rs 3494,61 crore au cours de la période de l’année dernière, selon un dossier réglementaire.

Le revenu total de la société s’élevait à Rs 33 095,67 crore au dernier trimestre de septembre, contre Rs 28 677,64 crore au cours de la même période il y a un an.

La production d’électricité brute de l’entreprise a atteint 74,81 milliards d’unités (BU) au cours du trimestre sous revue, contre 67,67 BU au cours de la période de l’année précédente.

Le facteur de charge de l’usine (PLF) ou l’utilisation de la capacité des centrales électriques au charbon de la société est passé à 69,58 % au cours du trimestre clos en septembre 2021, contre 64,27 % au cours de la même période il y a un an.

NTPC a obtenu 43,39 millions de tonnes métriques (MMT) d’approvisionnement domestique en charbon au cours du trimestre sous revue, contre 38,21 MMT au cours de la période de l’année précédente.

L’offre de charbon importé a également augmenté à 0,42 MMT au cours des trois mois terminés en septembre, contre 0,15 MMT au cours de la même période il y a un an.

Au dernier trimestre, NTPC a produit 2,79 MMT de charbon. Ceci est supérieur à 0,77 MMT enregistré au cours du trimestre de septembre 2020.

Le tarif moyen de la société s’élevait à Rs 3,82 par unité d’avril à septembre cet exercice. Il était à Rs 3,86 par unité à la même période il y a un an.

