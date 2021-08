Le bénéficiaire d’Ujjwala Yojana d’UP soulève un problème de dette lors d’une interaction en direct avec le Premier ministre Modi – REGARDEZ comment il a répondu

in

PM Modi a eu une interaction avec Kiran Devi de Gorakhpur dans l’Uttar Pradesh qui était assise avec sa fille pour le programme.

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé aujourd’hui la deuxième phase du vaisseau amiral du gouvernement Ujjwala Yojana depuis Mahoba dans l’Uttar Pradesh. Un crore de nouvelles connexions GPL gratuites seront fournies dans le cadre de la deuxième phase du programme. Lors du lancement du programme, PM Modi a également interagi avec les bénéficiaires de la première phase d’Ujjwala Yojana de tout le pays. Des bénéficiaires de l’Uttarakhand, de l’Uttar Pradesh, du Pendjab, de Goa et du Madhya Pradesh ont participé à l’événement virtuel.

Conformément au protocole, alors que toutes les femmes qui doivent interagir avec le PM sont informées à l’avance du sujet de la discussion, parfois les participantes soulèvent des questions sans rapport. Dans l’une de ces interactions, PM Modi a eu une interaction avec Kiran Devi de Gorakhpur dans l’Uttar Pradesh qui était assise avec sa fille pour le programme. Lorsque PM Modi a demandé qui étaient tous présents dans sa famille, elle a déclaré que son mari travaillait à l’extérieur de l’État et qu’elle dirigeait un groupe d’entraide pour les femmes et était associée à la mission Antyoday Gramin Ajeevika.

Au cours de l’interaction, la femme a partagé sur une note légère comment sa fille adore cuisiner à l’aide d’un réchaud au GPL mais refuse de le faire si le gaz est épuisé. Elle a également partagé qu’avant la connexion au GPL, souvent, lorsqu’ils étaient fatigués à cause du travail, ils se couchaient l’estomac vide.

Cependant, les choses ont pris une tournure indésirable lorsque le Premier ministre Modi lui a demandé qu’en tant qu’elle dirigeait un groupe SHG, avait-elle parlé du programme Ujjwala à d’autres femmes, elle a dit que d’autres avaient également bénéficié du programme, mais que leur argent dans l’entreprise était bloqué en raison de confinement. “Chaque femme a sa propre entreprise… Pendant le verrouillage, notre argent est resté bloqué et nous vous demandons de jeter un œil à cette question car nous avons contracté des prêts (pour gérer l’entreprise)…” Elle parlait lorsque PM Modi l’a interrompue et lui a demandé si d’autres femmes ont également obtenu la connexion GPL.

Regardez la vidéo d’interaction à partir de 45 minutes :

Elle a ensuite répondu que chaque femme a désormais un raccordement au gaz. Ensuite, le Premier ministre Modi a demandé s’ils recevaient une ration gratuite comme il l’avait annoncé sous le Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana, ce à quoi elle a répondu positivement. Éloignant la conversation du problème soulevé par les femmes, le Premier ministre Modi a ensuite demandé si sa fille voulait également dire quelque chose.

Après avoir interagi avec les bénéficiaires, le Premier ministre Modi s’est adressé à la nation et a déclaré que le gouvernement s’efforçait de garantir que, comme l’eau, le gaz de cuisine parvienne également à chaque cuisine à l’aide de tuyaux. Il a déclaré que les travaux pour fournir une connexion PNG sont en cours dans de nombreux districts de l’Est de l’Inde, y compris l’Uttar Pradesh.

« Maintenant, le pays se dirige vers la réalisation du rêve d’une vie meilleure, à partir de la réalisation des équipements de base. Ensemble, nous devons prouver cette détermination d’une Inde capable et capable. Les sœurs vont jouer un rôle particulier à cet égard », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a également déclaré qu’Ujjwala Yojana a accordé une grande importance à la résolution de la santé, de la commodité et de l’autonomisation des femmes. Il a informé que 8 crore pauvres, Dalits, familles démunies, arriérées, tribales ont reçu des connexions de gaz gratuites dans la première phase du programme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.