Le Bengale occidental cherche 5% de l’espace d’emprunt du GSDP sans conditions, plus de fonds en compensation

L’année dernière, le Centre a emprunté 1,1 lakh crore de Rs dans le cadre d’un guichet RBI spécial et a transféré le montant aux États et aux UT sous forme de prêts adossés pour combler le manque à gagner de la TPS.

Le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a exprimé vendredi de fortes réserves contre la décision du Centre de lier la moitié de l’espace d’emprunt supplémentaire de 1% du PIB accordé aux États dans le cadre de l’exercice actuel face à la pandémie de Covid-19 à des objectifs de dépenses en capital, même s’il a réitéré la demande que les articles liés à Covid soient détaxés, au moins pour une période de temps déterminée.

Dans une lettre adressée au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, Mitra l’a exhortée à autoriser les États à emprunter jusqu’à 5 % du GSDP au cours de l’exercice 22 sans conditions.

Pour l’exercice en cours, la limite annuelle d’emprunt des États a été fixée par le Centre à 4 % du PDSF (contre 3 % habituellement), dont seulement 3,5 % sont inconditionnels et 0,5 % sont liés à des objectifs d’investissement. L’an dernier, sur un espace total d’emprunt de 5% accordé aux Etats, 4% était inconditionnel et le solde était conditionné à certaines réalisations, dont des réformes spécifiées. La fenêtre a été utilisée par la plupart des États, mais pas dans sa totalité.

Mitra a écrit: «Je suis surpris qu’après une année comme 2020-21, où les revenus ont chuté dans l’ensemble du pays et où notre État a été frappé par les deux catastrophes de Covid et du cyclone Amphan, on s’attend à ce que nos dépenses en capital ne soient pas seulement de retour sur la bonne voie, mais augmente de plus de 100% depuis 2019-2020 (de Rs 15 970 crore à plus de Rs 34 000 crore cette année). Il a ajouté : « Vous conviendrez qu’en ce moment, nous devons nous concentrer sur la réhabilitation des personnes gravement touchées par les catastrophes naturelles et sur la vaccination universelle et d’autres mesures efficaces de lutte contre Covid. Celles-ci vont forcément peser lourdement sur notre capacité à dépenser en dépenses d’investissement, en ces temps dangereux. »

Mitra a exigé que le Centre verse une bonne compensation de la TPS aux États pour la période d’avril 2020 à janvier 2021 estimée à Rs 63 000 crore, dont Rs 4 911 crore pour le Bengale occidental. Il a estimé l’écart (le manque à gagner de la TPS des États devrait être comblé par la cagnotte de cess) pour l’exercice en cours à 2,13 crore lakh Rs, contre 1,58 crore lakh Rs annoncé par Sitharaman après la 43e réunion du Conseil de la TPS.

L’année dernière, le Centre a emprunté 1,1 crore de lakh Rs dans le cadre d’un guichet RBI spécial et a transféré le montant aux États et aux UT sous forme de prêts adossés pour combler le manque à gagner de la TPS.

La dernière réunion du Conseil avait mis en place un groupe de ministres des finances des États pour lui faire des recommandations sur la taxation des articles liés à Covid, y compris les vaccins. Le Centre est apparemment d’avis que les allégements fiscaux sur les vaccins sont superflus, étant donné que ceux-ci sont mis gratuitement à la disposition de la population via les canaux gouvernementaux alors qu’il n’y a aucune garantie que le secteur privé répercutera les allégements fiscaux aux bénéficiaires visés. .

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.