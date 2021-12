Le Bengale occidental enregistre le premier cas d’Omicron alors qu’un garçon de 7 ans est positif pour la variante du coronavirus

Le garçon, a déclaré le responsable, est récemment rentré au Bengale d’Abou Dhabi via Hyderabad. Il est parti chez un parent à Malda depuis l’aéroport de Kolkata.

Le Bengale occidental a signalé mercredi son premier cas d’Omicron après qu’un garçon de sept ans, résident du district de Murshidabad, ait été testé positif pour la nouvelle variante du coronavirus, a déclaré un haut responsable du département de la santé. Le garçon, a déclaré le responsable, est récemment rentré au Bengale d’Abou Dhabi via Hyderabad. Il est parti chez un parent à Malda depuis l’aéroport de Kolkata.

« Le garçon a volé avec ses parents d’Abou Dhabi à Hyderabad, où il a été testé positif pour Omicron. Il n’était pas entré dans la ville d’Hyderabad. Il est retourné à Calcutta le 11 décembre. « Le département de la santé de l’État n’a été alerté de son rapport Omicron par les autorités d’Hyderabad que mercredi matin », a déclaré le haut responsable. L’enfant de sept ans a été transféré dans un hôpital de Malda, a-t-il déclaré.

Plus tôt, le responsable avait déclaré qu’il suivait un traitement dans un hôpital de Murshidabad. Les parents de l’enfant ont été placés en isolement et des efforts sont en cours pour retrouver ceux qui sont entrés en contact avec lui, a-t-il déclaré. « Suivre les personnes qui ont voyagé avec lui dans l’avion ne sera pas une tâche facile. Mais cela doit être fait. C’est une merveille comment il a été autorisé à voyager, avec ses parents, malgré un test positif pour COVID-19. Son rapport de séquençage du génome était toujours en attente », a expliqué le responsable.

Lorsqu’on lui a demandé si une autre série de tests serait effectuée, le responsable a déclaré qu’une telle décision n’avait pas été prise. « Cependant, nous examinerons certainement des échantillons de ceux qui sont entrés en contact avec le garçon », a-t-il ajouté.

