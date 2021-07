Le Bengale occidental révise les directives de voyage, pour permettre à ce groupe de personnes d’entrer dans l’État sans test RT-PCR ; Vérifier ici

Les États doivent particulièrement faire attention à leurs directives d’entrée.

Directives de voyage au Bengale occidental : Suivant les traces du Kerala, le Bengale occidental a décidé de modifier ses directives de voyage. Gardant à l’esprit la grave deuxième vague de coronavirus, l’État avait exigé que tous les passagers entrants aient sur eux un rapport de test RT-PCR négatif obligatoire afin de pouvoir entrer afin que la propagation du COVID-19 au Bengale occidental puisse être contenu. Cependant, maintenant que la campagne de vaccination a été accélérée, l’État, dans une ordonnance datée du 19 juillet, a déclaré que tous les passagers des vols entrants devraient soit avoir été entièrement vaccinés, soit avoir sur eux le rapport de test RT-PCR obligatoire avec eux.

Cela signifie que les passagers se rendant au Bengale occidental par des vols commerciaux ou non commerciaux pourraient entrer dans l’État sans avoir besoin de présenter un rapport RT-PCR s’ils portent les certificats prouvant qu’ils ont reçu les deux doses de vaccination COVID-19.

Dans le cas où un passager n’a pas été complètement vacciné et doit se rendre au Bengale occidental, il devra tout de même être tenu de porter un rapport RT-PCR négatif, et il devra également s’assurer que le test a été effectué dans les 72 heures avant leur départ. départ du vol de la source.

L’État a partagé l’ordre avec le ministère de l’Aviation civile de l’Union et a déclaré qu’il entrerait en vigueur avec effet immédiat.

Même si l’Inde semble être à la queue de la deuxième vague de coronavirus, les États restent prudents quant à savoir qui peut entrer car la menace très réelle de la troisième vague plane sur le pays, en particulier avec de nouvelles variantes comme Delta Plus et Kappa détectés dans le pays. Le fait que les scientifiques aient trouvé la variante Delta Plus dans 11 États indiens est également une source de préoccupation. Les États doivent particulièrement faire attention à leurs directives d’entrée compte tenu de la situation qui prévaut dans plusieurs stations de montagne du nord, comme Manali et Mussoorie, où les gens se sont entassés et ont bafoué les normes COVID-19.

