Le Bengale occidental sera autosuffisant dans la production d’éthanol à base de son de riz : CM Mamata Banerjee

Le gouvernement avait précédemment proposé un mélange de 20 % d’éthanol d’ici 2025, que le projet de notification suivant la directive du Premier ministre Narendra Modi a proposé de reporter à 2030. (Image représentative)

Le Bengale occidental proposera bientôt une politique de production et de promotion d’éthanol pour rendre l’État autosuffisant dans la production d’éthanol à base de son de riz qui doit être mélangé avec de l’essence et du diesel pour réduire les polluants du combustible fossile.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, inaugurant un pôle industriel sur 1 500 acres à Panagarh, a déclaré que l’éthanol qui sera produit à partir de son de riz a un potentiel élevé et que l’État s’attend à un investissement d’au moins 1 500 crores de roupies dans le secteur, générant 48 000 emplois au cours des cinq prochaines années. « Nous allons nous procurer du riz brisé auprès des agriculteurs et rendre l’État autonome dans la production et le mélange d’éthanol », a déclaré Banerjee.

Le Centre a publié un projet de notification proposant un mélange de 12 % et 15 % d’éthanol dans l’essence lorsqu’il est utilisé comme carburant automobile, disponible respectivement sous les noms E-12 et E15. Le gouvernement avait précédemment proposé un mélange de 20 % d’éthanol d’ici 2025, que le projet de notification suivant la directive du Premier ministre Narendra Modi a proposé de reporter à 2030. L’Inde mélange actuellement 8,5 % d’éthanol avec du carburant.

Selon Banerjee, les découvertes de pétrole et de gaz naturel à Ashoknagar, de charbon à Deocha Pachami et la production d’éthanol changeraient le paysage industriel de l’État. Elle a formé un comité habilité avec elle-même à sa tête pour tirer pleinement parti de la situation croissante et apporter plus d’investissements. “Nous attendons avec impatience la fructification d’investissements d’une valeur de Rs 1,5 crore lakh au cours des cinq prochaines années, tandis qu’une grande partie des investissements de Rs 13 lakh crore engagés lors du dernier Bengal Global Business Summit en 2019 ont fructifié”, a-t-elle déclaré.

L’État proposera également très bientôt une politique de centre de données, avec des plans pour commencer avec un centre de données de 400 MW qui pourrait attirer un investissement de Rs 20 000 crore. Le centre de données de 400 MW traitera et stockera dans un premier temps les données, puis évoluera vers une application avancée. Le centre de données servira non seulement au Bengale occidental, mais serait également utile au Bangladesh et au Népal voisins, donnant un coup de pouce au secteur informatique du Bengale occidental qui abrite 1 500 entreprises informatiques, a déclaré Banerjee.

Mercredi, elle a inauguré l’unité Poly Film Rs 400 crore du groupe Dhunseri et l’usine PSA d’ITC pour la fabrication d’oxygène dans le cluster industriel de Panagarh. Une autre zone industrielle arrivait à Raghunathpur, où des investissements d’une valeur de Rs 72 000 crore ont déjà été engagés. Le bloc de charbon Deocha Pachami nécessiterait un investissement de 1 500 crores de roupies et générerait 1 lakh d’emplois. Le corridor de fret proposé Dankuni-Amritsar traverserait Raghunathpur et 2 500 acres de terrain ont été acquis à cette fin. Les travaux de construction du port en eau profonde de Tajpur commenceront bientôt, a-t-elle déclaré.

Selon le ministre de l’Industrie de l’État, Partha Chatterjee, une demande de proposition (RFP) serait prochainement lancée à la suite des réponses du port de Singapour et de DP World contre une manifestation d’intérêt (EOI) lancée plus tôt. L’Etat veut être partenaire du projet de port en eau profonde.

Sur le front de l’aviation, l’Etat était en pourparlers avec le Centre pour transformer l’aéroport d’Andal en aéroport international. Il a budgété Rs 150 crore pour la conversion, a déclaré Banerjee.

