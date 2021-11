Le Bengaluru FC nomme Fast&Up comme partenaire nutritionnel officiel

Fast&Up est en partenariat avec plus de 100 athlètes indiens

Bengaluru FC s’est associé à Fast&Up en tant que partenaire nutritionnel pour la saison à venir. Dans le cadre de l’accord, Fast&Up prendra en charge tous les besoins nutritionnels des joueurs de l’équipe masculine pendant la saison pour toutes les compétitions. « Fast&Up est une grande présence dans le segment de la nutrition et de l’hydratation et nous sommes ravis de les avoir à bord en tant que partenaires à travers ce que nous visons à être une saison réussie. L’importance et la prise de conscience de la nutrition sont à la hausse et Fast&Up propose des options innovantes et haut de gamme pour les athlètes d’élite et les autres, ce qui rend cette association parfaite pour nous en tant que club, et pour que la marque puisse tendre la main à nos supporters », Mandar Tamhane, PDG du Bengaluru FC, a déclaré.

Fast&Up s’efforce d’aider les athlètes d’élite à atteindre leurs objectifs avec un soutien nutritionnel de classe mondiale, a déclaré Vijayaraghavan Venugopal, PDG et co-fondateur de Fast&Up. «Au fil des ans, nous avons établi avec succès des partenariats avec un certain nombre d’athlètes de haut niveau et nous continuerons nos efforts pour fournir une nutrition de qualité supérieure pour soutenir les performances de l’équipe. C’est la première fois que nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe dynamique du BFC qui compte certains des joueurs les plus réputés du football indien comme Sunil Chhetri, Gurpreet Singh Sandhu, Suresh Singh Wangjam, Udanta Singh et Ashique Kuruniyan, entre autres. Nous sommes impatients de contribuer à leur performance cette saison », a-t-il ajouté.

Fast&Up est en partenariat avec plus de 100 athlètes indiens, dont le nageur indien Ace Srihari Nataraj, le joueur de tennis de table indien le mieux classé Sathiyan Gnanasekaran et le joueur de cricket Priya Punia parmi plusieurs autres stars réputées. Fast&Up est la marque phare de nutrition sportive d’Aeronutrix Sports Products Private Limited. S’appuyant sur la technologie suisse, Fast&Up s’adresse à la performance sportive, à la nutrition intelligente et à la supplémentation diététique pour un mode de vie actif. Il s’adresse actuellement à ses clients grâce à une stratégie omnicanale comprenant des magasins en ligne et des magasins de détail.

