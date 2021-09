Le Berlanga vs. Contraintes & Williams vs. Hernandez a ajouté aux combats préliminaires du Fury vs. plus sauvage 3

LAS VEGAS (20 septembre 2021) – Un KO portoricain difficile et ancien champion du monde unifié de Philadelphie sera en action le samedi 9 octobre à la T-Mobile Arena dans des combats préliminaires avant la bataille très attendue de la trilogie des poids lourds. entre le linéaire et champion du monde WBC Tyson “The Gypsy King” Fury et l’ancien champion du monde Deontay “The Bronze Bomber” Wilder.

Edgar “The Chosen One” Berlanga rencontrera l’ancien challenger pour le titre mondial Marcelo Esteban “El Terrible” Coceres dans un match prévu de 10 rounds pour la ceinture super médiane vacante NABO, tandis que Julian “J-Rock” Williams affrontera le Mexicain Vladimir Hernandez dans un Combat de poids moyen junior de 10 rounds dans son premier combat depuis qu’il a perdu ses titres.

Les matchs Berlanga-Coceres et Williams-Hernández seront retransmis en direct à 19 h HE / 16 h HP sur ESPN2, ESPN Deportes, FS1 et FOX Deportes, et diffusés simultanément sur ESPN +. D’autres matchs préliminaires seront diffusés en direct sur l’application ESPN et l’application FOX Sports à partir de 16 h 30 HE / 13 h 30 HP.

Les matchs en tête d’affiche ESPN + et FOX Sports PPV Fury contre Wilder III commenceront à 21 h HE / 18 h HP et mettront en vedette l’olympien nigérian 2016 “The One and Only” Efe Ajagba affrontant l’invaincu Frank “The Cuban Flash” le 10- tour co-événement principal; le très attendu match revanche de 12 rounds entre Robert « The Nordic Nightmare » Helenius et Adam « Babyface » Kownacki ; et le premier affrontement PPV de huit rounds avec la sensation de 21 ans Jared “The Real Big Baby” Anderson contre le vétéran russe Vladimir Tereshkin.

Billets pour Fury vs. Wilder III sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur www.t-mobilearena.com ou www.axs.com.

Berlanga (17-0, 16 KO), le puncheur élevé à Brooklyn avec des racines portoricaines, est devenu l’un des combattants de boxe dont on a le plus parlé en marquant des KO au premier tour lors de ses 16 premiers combats. La perspective de l’année 2020 est entrée sur le ring avec son mentor et artiste hip hop multi-platine Fat Joe et est devenue une sensation sur les réseaux sociaux avec ses victoires dévastatrices par élimination directe. La séquence à élimination directe s’est terminée en avril lorsque Berlanga a abandonné Demond Nicholson quatre fois en huit rounds et a dû se contenter d’une décision unanime. Coceres (30-2-1, 16 KOs), de l’Argentine, a défié Billy Joe Saunders pour le titre mondial des super-moyens WBO en novembre 2019 et était presque à égalité sur les tableaux de bord avant d’être éliminé au 11e tour. Il a combattu pour la dernière fois en juin, éliminant Nelson Nicolás Rosalez au deuxième tour.

Berlanga a déclaré: «Je suis ravi de me battre sur la carte Fury-Wilder III, et je vais faire ce que je fais toujours, c’est voler la vedette et assommer mon adversaire d’une manière dévastatrice. Coceres va avoir un réveil brutal le 9 octobre. Ne te lève pas pour prendre des rafraîchissements quand je me bats. Ça va être une nuit courte et brutale. Comptez là-dessus ».

« Berlanga peut dire ce qu’il veut à propos d’une courte nuit ou autre. Les plus bavards sont généralement les plus précaires », a déclaré Coceres. « Je sais ce que j’apporte à la table. J’ai été sur le ring avec les meilleurs combattants, alors qu’il se délectait d’un régime sans personne. Dans mon esprit, ce ne sera pas une surprise quand je battra ce gars. Le 9 octobre, ce sera un homme contre un enfant, et cet enfant va avoir un réveil brutal. »

Williams de Philadelphie (27-2-1, 16 KO) est devenu champion du monde unifié à 154 livres en mai 2019 lorsqu’il a battu Jarrett Hurd dans l’un des meilleurs combats de l’année, remportant une mêlée par décision unanime. . Le combattant de 31 ans a perdu les titres lors de sa première défense, s’inclinant face à Jeison Rosario en janvier 2020. Williams avait mené une séquence de cinq victoires consécutives avant l’épreuve de force de Rosario, dans laquelle il a ajouté des victoires sur l’ancien champion Ishe Smith et à concurrent Nathaniel Gallimore. Il revient à l’action le 9 octobre contre Hernandez, 32 ans (12-4, 6 KO). Originaire de Durango, au Mexique, Hernández vit maintenant à Denver, au Colorado, et a récemment remporté une victoire décisive sur le concurrent Alfredo Angulo en août 2020.

“Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de concourir sur cette carte incroyable”, a déclaré Williams. “Je suis ravi de remonter sur le ring et de commencer mon voyage vers le sommet de la division.”

“Je suis très reconnaissant de cette opportunité de revenir sur le ring le 9 octobre”, a déclaré Hernandez. “J’espère que Julian Williams est prêt comme je le suis à donner aux fans un grand combat. Je n’ai rien fait d’autre que m’entraîner depuis mon dernier combat. Je promets que j’apporterai l’action quand la cloche sonnera. “

Les combats préliminaires incluent un combat poids plume de 10 rounds entre le double médaillé d’or olympique cubain Robeisy “El Tren” Ramírez (7-1, 4 KO) et l’espoir portoricain invaincu Orlando “Capu” González (17-0). , 10 KO ). De plus, le phénomène des poids lourds Viktor Faust (7-0, 5 KO) dans un combat de huit rounds contre Mike Marshall (6-1, 4 KO). Également les débuts professionnels de l’ancienne star amateur américaine Bruce “Shu Shu” Carrington dans un combat de poids plume en quatre rounds contre un adversaire à nommer, et le poids welter junior exceptionnel Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (11-1-1, 10 KOs) contre Víctor Vázquez (11-5, 5 KO) dans un combat de huit rounds.