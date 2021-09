Le Bernabéu, un talisman pour Carlo Ancelotti

14/09/2021 à 16h20 CEST

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti est le cinquième entraîneur de l’histoire du club avec le meilleur bilan de victoires au Santiago Bernabéu : il en compte un total de 33 en 39 matchs (avec trois nuls et trois défaites) et son pourcentage d’efficacité monte à 84,6 %. L’équipe de la capitale a célébré le retour au fief avec une victoire sur le Celta de Vigo.

Les blancs, qui sont en tête du classement après les quatre premières journées de Liga, ils ont réalisé 33 victoires, 133 buts pour et seulement 34 contre avec l’Italien en tête du banc. Dans ce qui est sa deuxième étape, il cherche le titre de la Liga et est le premier entraîneur à l’atteindre dans les cinq ligues majeures.

84% – Carlo Ancelotti 🇮🇹 es el quinto entrenador con mejor % de victorias en @LaLiga (84% 38PJ 32V 3E 3D) en el Santiago Bernabéu de entre todos los técnicos que han dirigido al menos 25 encuentros con el @realmadrid en el coso blanc. Talisman #RealMadrid #santiagobernabeu pic.twitter.com/68vRseGTAq – OptaJose (@OptaJose) 12 septembre 2021

De la main de Carlo Ancelotti, Le Real Madrid est également devenu l’un des meilleurs buteurs en équipe locale : il inscrit 3,4 buts par match et n’est derrière Luis Carniglia (3,6) et José Mourinho (3,5). Il a de meilleures statistiques que les équipes de José Villalonga (3,3) et Francisco Bru (3,3).

Ramener les Champions au Bernabéu

L’arrivée de Carlo Ancelotti au Real Madrid répond à un objectif précis : remporter à nouveau la Ligue des champions. L’architecte de La Décima revient dans ce qui fut sa maison après une année blanche d’une équipe habituée à remporter des titres. Le départ de joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos a ouvert une étape différente au club.

Pour le moment, L’Italien a commencé de manière impressionnante : il compte trois victoires et un seul match nul et mène la Liga. Il a renforcé Karim Benzema et Vinicius Júnior, ses deux principaux arguments offensifs face au refus du PSG à l’arrivée de Kylian Mbappé. Celui qui a débarqué est Camavinga, qui a fait ses débuts avec un but contre le Celta de Vigo au Santiago Bernabéu.