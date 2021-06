Le besoin constant de mettre à niveau les chefs indiens à domicile

La plupart des chefs à domicile vont au-delà pour donner cette texture supplémentaire ou ajouter plus de saveurs même aux plats les plus basiques.

Par Vyom Shah

Pendant des siècles, la race humaine a été tributaire de trois éléments essentiels de base : Roti, Kapda Aur Makaan (nourriture, vêtements et abri) pour mener une vie heureuse. Imaginez maintenant que si vous deviez donner la priorité à ces trois éléments, lequel choisiriez-vous en premier ? Bien sûr, la nourriture. Car sans elle, vous mourrez de faim. Et est-ce que le fait de ne pas pouvoir manger est la raison pour laquelle nous travaillons si dur ?

Maintenant qu’une grande partie de la population indienne vit hors de leur ville natale, principalement pour des études supérieures et de meilleures opportunités d’emploi, la zaïka de Maa ke Haath ka Khana leur manque déjà. Dans l’intervalle, alors que nous nous efforçons constamment de gagner de l’argent et de mener une vie de qualité, nous ne pouvons pas négliger l’importance des chefs à domicile qui répondent aux besoins de milliers de personnes à travers le pays. Même dans le confinement de leur cuisine, ces chefs à domicile trouvent liberté et bonheur face à des ingrédients qu’ils peuvent transformer en un plat délicieux.

Les startups préparent les chefs à domicile indépendants pour le succès new age

Alors que de plus en plus d’Indiens ajoutent la santé et l’hygiène à leur mode de vie, il est devenu essentiel pour les prestataires de services alimentaires de proposer des articles aux valeurs nutritionnelles intactes. C’est également une opportunité pour les chefs indiens à domicile d’améliorer considérablement leurs aspirations financières en tirant parti des besoins actuels du marché alimentaire. Cependant, alors que la plupart des chefs à domicile indiens indépendants apprennent encore les pratiques de l’industrie alimentaire, des startups du nouvel âge se sont présentées pour aider la fraternité des chefs à domicile à se perfectionner et à se développer. En fait, de nombreux sites Web axés sur l’alimentation élargissent leurs horizons en assumant le rôle de places de marché pour les marques maison. Ils proposent des portails de commerce électronique principalement axés sur la promotion et la vente d’aliments faits maison en petits lots, tels que des fromages, des chutneys et des cornichons, via la livraison de nourriture en ligne ou des applications d’agrégation de produits alimentaires.

Les cuisines en nuage prennent le monde d’assaut

Les cuisines cloud, également appelées cuisines virtuelles, cuisines sombres et cuisines fantômes, sont la prochaine étape vers la révolution numérique dans l’industrie alimentaire. Le concept a pris d’assaut l’industrie alimentaire en constante évolution et se synchronise brillamment avec l’écosystème de la nourriture et de la livraison du nouvel âge. En termes simples, une cuisine en nuage est simplement une cuisine où aucune infrastructure physique sophistiquée de type restaurant n’est disponible. Les clients peuvent passer leurs commandes via des applications d’agrégation d’aliments en ligne désignées ou sur le site Web du restaurant. La meilleure partie de l’infrastructure de cuisine en nuage est la réalisation pratique que vous n’avez pas besoin de millions pour construire une structure de brique et de mortier juste pour préparer et servir de la bonne nourriture. Ces cuisines entraînent de faibles coûts d’exploitation et peuvent donc être considérées comme une entreprise à faible risque.

Bien que le concept de cuisine en nuage soit totalement différent de ce à quoi nous sommes habitués, il fait bel et bien partie de la nouvelle normalité. En janvier 2021, la pénétration d’Internet en Inde avait déjà atteint 45%. Avec la pénétration croissante d’Internet et la population du millénaire et de la génération Z exigeant des solutions mobiles, abordables et numériques, les cuisines en nuage, alias restaurants virtuels ou marques de livraison uniquement, sont devenues un sujet qui fait rage chez les jeunes. Les portails new-age et les applications centrées sur l’alimentation permettent aux utilisateurs de sélectionner, de payer et de se faire livrer la nourriture en quelques clics.

La mise à niveau continue est nécessaire de l’heure

La diversification croissante des goûts et la sensibilisation aux différentes cuisines et aux différents palais ont rendu le travail des chefs à domicile de plus en plus délicat. La plupart des chefs à domicile vont au-delà pour donner cette texture supplémentaire ou ajouter plus de saveurs même aux plats les plus basiques, tels que Masoor ki dal ou Aloo Gobi. Ils essaient également de reproduire des plats complexes avec un goût et des saveurs vibrants en utilisant des ingrédients facilement disponibles à la maison. C’est peut-être pour cette raison que les pâtes italiennes se sont transformées en différentes versions de Desi et se retrouvent aujourd’hui dans tous les foyers indiens. Cependant, c’est une pratique que chaque chef à domicile dans notre pays doit adopter. Sans évolution et amélioration constantes, les gens ne peuvent pas perfectionner leurs compétences et marcher régulièrement dans ce monde en évolution rapide.

Une pincée de médias sociaux fait une grande différence!

Les médias sociaux sont devenus une partie de chaque industrie aujourd’hui et il en va de même pour l’industrie alimentaire en constante évolution. Quelques startups axées sur l’alimentation utilisent des plateformes de médias sociaux pour développer leur rayonnement et créer une communauté où les amateurs de cuisine, les étudiants en cuisine, les chefs professionnels et presque tout le monde peuvent se réunir et parler de nourriture. Ces plates-formes new-age fournissent un dénominateur commun aux gourmands pour partager leurs recettes, leurs histoires liées à la nourriture et créer un réseau délimité par leur amour partagé pour les délicieuses spécialités.

Le marché croissant des chefs en Inde est beaucoup plus nuancé qu’on ne peut l’imaginer. Nos chefs à domicile viennent de faciliter le divertissement des papilles sans nuire à notre santé. Avec des villes métropolitaines comme Mumbai devenant déjà un foyer pour plusieurs startups par des chefs à domicile, il n’est pas surprenant qu’une grande quantité de cuisine régionale ne soit qu’à quelques clics. Non seulement les clients pourront déguster des aliments authentiques et sains, mais ils bénéficieront également de cet environnement chaleureux dans ces espaces. Le moment est enfin venu où nos mères n’auront plus à se soucier des habitudes alimentaires irrégulières, car les chefs à domicile de notre pays s’en occupent en servant des repas délicieux mais sains aux masses.

(L’auteur est le fondateur de Foodism. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.