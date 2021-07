Le besoin de maisons dans les petites villes augmentera toujours, la demande sera organique : Rajan Gupta, vice-président, Omaxe

Rajan Gupta, vice-président (développement commercial et stratégie d’entreprise), Omaxe

Soulignant que les terrains sont l’une des options d’investissement les plus sûres, le vice-président d’Omaxe (développement commercial et stratégie d’entreprise), Rajan Gupta, a déclaré que le promoteur immobilier lancerait des projets de développement tracés dans des villes de niveau II pour tirer parti de la tendance des acheteurs à la recherche d’un logement indépendant. des options au sein de grappes communautaires dotées d’équipements modernes. Gupta dit à Rishi Ranjan Kala qu’Omaxe lancera des complots à Lucknow, Indore et Faridabad. Extraits :

Quels sont vos projets commerciaux et résidentiels?

Dans le domaine commercial, nous nous concentrons sur une autre phase de notre projet World Street à Faridabad. En résidentiel, nous lançons 100 acres de résidences en parcelles à Faridabad. Ce sera un canton fermé dans le secteur 97-98. Les intrigues ont été le plus vieux truc du livre. Après l’or, ils sont l’option d’investissement la plus sûre. Nous avons fait des parcelles à Indore et dans d’autres parties de l’Haryana et continuerons de les faire à Indore. Lucknow aura bientôt un projet. Ce que nous avons vu, c’est que les gens veulent vivre dans une maison indépendante, mais dans le cadre d’une communauté. Ils veulent toutes les commodités d’un gratte-ciel, comme la sécurité, des espaces verts et des gymnases.

Comment se déroule votre stratégie d’expansion dans les villes de niveau II et III ?

Nous sommes présents à Lucknow, Indore, New Chandigarh, etc. Omaxe proposera des développements tracés et de faible hauteur dans les villes de niveau II et III. C’est simple, la croissance organique se déplace vers ces villes une fois que le marché des métros est arrivé à maturité. Beaucoup de personnes travaillant dans les grandes villes obtiendront le meilleur rapport qualité-prix dans leur ville natale, qui est généralement une petite ville. De plus, la plupart des professionnels préféreraient avoir une maison dans leur ville natale. Nous avons réalisé que la demande de logements pour la classe moyenne dans les petites villes augmentera toujours et que la demande sera organique. La demande organique et nos flux de trésorerie internes nous ont aidés à croître dans ces villes de niveau II. Les gens là-bas regardent des maisons plus grandes qui fonctionnent comme une unité entièrement fonctionnelle avec un bureau, une chambre pour enfants et des espaces ouverts.

Noida et Greater Noida se développent très rapidement. Quand verrons-nous l’histoire de Faridabad se dérouler ?

Gurgaon et Noida se sont développées en tant que villes commerciales. Faridabad se développe comme une ville de banlieue d’où les deux villes sont à 40 minutes en voiture. En Rs 1 crore, un acheteur obtiendra un meilleur rapport qualité-prix à Faridabad que dans les deux autres villes. Pour `2 crore, une bonne villa peut être construite sur 300 mètres carrés, ce qui est l’histoire de Faridabad. Si nous le comparons aux États-Unis, Faridabad devient le New Jersey. Elle se développe comme une ville familiale de banlieue haut de gamme.

Comment avance le projet Chandni Chowk ?

Nous prévoyons de le terminer d’ici Diwali de 2022, mais notre intention est de le terminer avant la date limite. L’intention était de s’éloigner de la construction conventionnelle et d’utiliser des cadres en acier. La structure entière est en acier, ce qui a réduit le temps de construction. C’est un produit aberrant et améliore l’image globale de Chandni Chowk. Nous sommes bien préparés après avoir traversé deux vagues d’infections au Covid… Au moment où nous aurons terminé le projet, les conséquences de la pandémie seront derrière nous.

Comment se présentent les échéanciers de construction ?

L’impact de la migration inverse de la main-d’œuvre est dur. La règle de base pour l’immobilier est que l’impact de l’absence de travaux pendant un mois entraîne un retard de trois mois. Nous travaillons sur la manière de minimiser l’impact, qui diffère d’un projet à l’autre. Mais nous revenons rapidement pour créer une dynamique.

