Le besoin de Michel

19/10/2021 à 20h18 CEST

Marc Brugues

Gérone a joué le meilleur match de la saison samedi dernier à Montilivi contre Huesca, mais cela ne les a pas aidés à obtenir les trois points. La défaite (1-3) a laissé Gérone dans une situation très difficile au classement, un autre jour de retard.

Bien que Michel il était « heureux & rdquor; pour presque tout ce qu’il a vu contre les Aragonais, l’amélioration n’a pas aidé. « Si nous générions vingt approches et tirions dix fois et ne marquions qu’un seul but, nous devrons générer trente & rdquor;.

De plus, le coach reconnaît qu’en défense, l’équipe s’est déconnectée dans le deuxième but. « Nous devons nous améliorer à cet égard. Nous étions 82 minutes parfaites et nous nous sommes déconnectés. Nous ne pouvons pas nous le permettre & rdquor;. L’entraîneur a avoué qu’il est réconforté de savoir qu’il a « l’amour et la confiance du club & rdquor; malgré le classement.

La situation au tableau est préoccupante et Michel en est conscient. Pour cela, il soupire après une victoire. « Gagner nous rendrait plus fort. » En ce sens, l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano et de Huesca reconnaît que ce n’est pas le moment de penser à des objectifs qui ne sont pas à sortir du fond. « Je ne peux pas dire que l’objectif principal est de lutter pour la promotion. Nous devons gagner à Miranda et voir de quoi nous sommes capables & rdquor;.

Gérone aura la dernière séance d’entraînement avant le match demain et Míchel donnera la liste de l’équipe. La présence de Cristhian Stuani n’est pas sécurisée en raison d’un coup violent qu’il a reçu lors du match de samedi dernier. Pol Lozano, Ramon Terrats et David Juncà sont exclus en raison de blessures