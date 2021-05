Le besoin de réforme des brevets mis en évidence par le dernier troll à poursuivre Apple en justice

Le dernier troll des brevets à poursuivre Apple est un exemple classique de la nécessité d’une réforme des brevets. Une société appelée BillJCo, alias LBX Technologies, tente essentiellement de revendiquer la propriété du concept de communication à courte portée entre les appareils utilisant Bluetooth …

Comme dans de nombreux cas de ce type, l’affaire est intentée par une soi-disant entité de revendication de brevets, alias brevet troll: une société qui achète des brevets avec l’intention spécifique de déposer des réclamations pour contrefaçon plutôt que de faire quoi que ce soit.

Apple a clairement repéré le procès.

Apple a été poursuivi pour contrefaçon de brevet contre une société du nom de BillJCo, LLC (LBX Technologies). La société poursuit également Hewlett Packard dans le cadre d’une poursuite distincte. Dans les deux cas, la société / le troll des brevets prétend que leurs six brevets acquis couvrant la technologie des balises ont été violés. Dans son procès, BillJCo déclare que «Apple fabrique, importe, utilise, propose à la vente et vend aux États-Unis des appareils conformes et implémentant le protocole iBeacon et enfreignant les brevets en costume. Cela inclut les appareils qui fonctionnent conformément à BLE mettant en œuvre IOS 7 et versions ultérieures, tels que: 1) iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max et 2) iPad (3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e générations), iPad 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Air et iPad Air 2.

Lorsque vous fouillez dans les brevets réels, ils sont incroyablement génériques – et n’auraient jamais dû être acceptés par le US Patent and Trademark Office (USPTO). Pour ne choisir qu’un seul des brevets cités dans ce cas:

Procédé de présentation d’informations par un système de traitement de données de réception, ledit procédé comprenant: la réception, par ledit système de traitement de données de réception, d’un objet, ledit objet contenant des informations et des instructions pour présenter lesdites informations, lesdites instructions comprenant une spécification d’événement à surveiller par ledit système de traitement de données de réception pour déclencher le moment de présenter lesdites informations, ladite spécification d’événement comprenant une condition de localisation et une condition pour détecter une action particulière de l’utilisateur par un utilisateur dudit système de traitement de données de réception, ladite condition de localisation déterminant si un emplacement dudit traitement de données de réception le système est à proximité d’un autre système de traitement de données; stocker, par ledit système de traitement de données de réception, lesdites informations dans une mémoire dudit système de traitement de données de réception; traitement, par ledit système de traitement de données de réception, desdites instructions lors de ladite réception, par ledit système de traitement de données de réception, dudit objet; configurer, par ledit système de traitement de données de réception, un événement déclencheur pour ladite spécification d’événement en réponse audit traitement, par ledit système de traitement de données de réception, desdites instructions; surveiller, par ledit système de traitement de données de réception, ledit événement de déclenchement en réponse à ladite configuration, par ledit système de traitement de données de réception, dudit événement de déclenchement; reconnaître, par ledit système de traitement de données de réception, ledit événement de déclenchement, après ladite surveillance, par ledit système de traitement de données de réception, ledit événement de déclenchement; et présenter, par ledit système de traitement de données de réception, lesdites informations, basées au moins en partie par ladite condition de localisation, lors de ladite reconnaissance, par ledit système de traitement de données de réception, dudit événement déclencheur.

Tout cela est une longue façon de décrire le concept de dispositifs communiquant entre eux puis déclenchant des actions.

Il existe de nombreux problèmes avec la législation, l’évaluation et l’application des brevets aux États-Unis. Pour n’en citer que quelques-uns:

L’USPTO accorde de nombreux brevets incroyablement génériques, décrivant des concepts et non des méthodes. De nombreux brevets décrivent ce que les gens faisaient bien avant le dépôt de la demande de brevet. De nombreux brevets décrivent des choses qui relèvent du simple bon sens et que tout le monde fait. Une entreprise peut faire valoir un brevet qu’elle n’a jamais utilisé. N’importe qui peut acheter une entreprise qui détient des brevets et les appliquer comme s’il était l’inventeur. Il est si coûteux de défendre une affaire de contrefaçon de brevet que les entreprises sont souvent obligées de régler, même s’il est, euh, manifestement évident que l’affaire n’a aucun fondement. Les tribunaux peuvent accorder des injonctions sur la vente de produits, avec des implications financières massives. La peur d’être poursuivi pour contrefaçon de brevet est un énorme obstacle au développement de nouveaux produits par les petites entreprises.

Même Apple a déclaré publiquement qu’il réglait parfois ces cas parce qu’il ne pouvait pas se permettre le temps et les revenus perdus pour les défendre. Quand l’une des entreprises les plus riches du monde ne peut pas toujours se permettre de se débarrasser des trolls de brevets, quel espoir a une startup?

Des cas ridicules comme celui-ci doivent être rejetés lors du premier examen et les brevets invalidés. Au-delà de cela, il doit y avoir des sanctions pour les allégations frivoles qui dissuadent les trolls plus que leurs cibles.

