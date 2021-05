Le besoin de Verstappen de battre Hamilton l’emportera-t-il sur son désir de battre Leclerc? · .

Charles Leclerc a remporté la pole position de façon spectaculaire lors de sa course à domicile.

Alors que Max Verstappen peut être frustré de rater la première place, lui et Red Bull ont encore l’occasion de profiter au maximum de la septième qualification de Lewis Hamilton.

Dans le combat pour le titre entre Verstappen et Hamilton, Monaco semblait susceptible de donner à Red Bull une chance de récupérer des points contre Mercedes. Sergio Perez et Verstappen ont bien commencé le week-end, menant un doublé dans des conditions fraîches lors des premiers essais.

La Ferrari a donné un coup de main, Leclerc et Carlos Sainz Jnr à la tête de la prochaine séance. Samedi matin, Mercedes était clairement à la dérive dans les essais finaux.

Avec Verstappen se qualifiant finalement deuxième et Hamilton septième, Monte Carlo pourrait présenter une opportunité pour Red Bull de prendre une part importante de l’avance actuelle de Hamilton. Mais partir derrière Leclerc signifie que son après-midi ne sera pas aussi simple qu’il aurait pu s’y attendre.

L’ordre

Leclerc s’est trop rapproché des barrières en qualifications Jusqu’à ce week-end, Ferrari n’a pas cherché la pole position depuis le milieu de la saison 2019. Malgré des améliorations substantielles cette année, par rapport à la dernière, la plupart des équipes et des pilotes ont semblé décontenancés par leur rythme à Monte-Carlo.

Dans l’état actuel des choses, Leclerc part en pole, avec Verstappen à ses côtés. Ferrari n’a pas encore confirmé qu’il ne changera pas sa boîte de vitesses et qu’il encourra donc une pénalité qui lui coûterait la pole position, mais samedi soir, il a laissé tomber un lourd indice dont ils n’auraient pas besoin.

Ne prenez pas cela pour acquis, cependant – cela pourrait être un jeu d’adresse. S’ils font erreur par prudence, il tombera sixième sur la grille, mettant Verstappen en pole position et laissant Hamilton encore septième.

En supposant que cela ne se produise pas, Valtteri Bottas s’alignera avec Sainz au deuxième rang, Lando Norris et Pierre Gasly derrière eux. Ce n’est qu’au quatrième rang que vous trouverez Hamilton, avec Sebastian Vettel.

Non seulement cela met Hamilton dans l’ordre, mais il se retrouvera dans le milieu de terrain occupé – avec tous les risques associés aux voitures qui se battent étroitement sur un circuit urbain. Deux places derrière lui se trouve Sergio Perez, que Red Bull déploiera sûrement si possible pour couvrir tous les mouvements tactiques que Mercedes pourrait tenter.

Appels de stratégie

L’avance aux points de Hamilton est vulnérable Hamilton s’attend à ce que sa voiture soit plus compétitive dimanche qu’elle ne l’était en qualifications. «Vous avez évidemment vu dans d’autres courses que nous sommes très forts en course», a-t-il reconnu. Mais aura-t-il la chance d’utiliser cette vitesse?

Avec des dépassements en piste à Monaco si rares en Formule 1, le timing des arrêts aux stands est plus susceptible d’influencer l’ordre. Il est peu probable que la dégradation des pneus soit un facteur important autour de Monaco à basse vitesse. D’autant que la météo sera probablement similaire à ce que nous avons vu lors des essais finaux et des qualifications.

Les équipes peuvent donc envisager la possibilité d’utiliser soit le «undercut» soit le «overcut» pour passer devant un rival. Courir longtemps augmente vos chances de rencontrer du trafic, mais une voiture de sécurité au bon moment (réelle ou virtuelle) est un cadeau pour un conducteur qui choisit de courir longtemps.

Il s’agit invariablement d’une course à guichet unique, qui limitait le nombre de places que les conducteurs sont susceptibles de gagner ou de perdre. Sainz, désemparé par ce qu’il percevait comme une chance perdue en pole après le drapeau rouge en Q3, a déploré le fait que partir quatrième était inutile parce que “vous pouvez réduire une voiture, mais vous ne pouvez pas en réduire trois.”

Le record des arrêts aux stands de Red Bull en moins de deux secondes pourrait faire une grande différence autour d’une piste où deux ou trois dixièmes de seconde de vitesse par tour ne peuvent pas toujours être trouvés. Mais la pire chose qu’une équipe puisse faire en course serait de faire une erreur lors d’un arrêt au stand. Red Bull en a également une expérience récente.

Le travail rapide au stand sera critique dimanche La perte de la victoire de Daniel Ricciardo en 2016 par un arrêt au stand raté était le pire exemple récemment dans la principauté. Les arrêts aux stands Mercedes n’ont pas été les meilleurs cette année. Un problème avec un pistolet de roue a provoqué un arrêt de 11 secondes pour Bottas à Bahreïn et Hamilton a eu un arrêt moins dramatique mais toujours lent lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Red Bull et Mercedes se sont révélés excellents pour effectuer des arrêts aux stands de dernière seconde – ou même totalement inopinés -, comme on le voit à Barcelone. Ferrari, cependant, n’a pas été en mesure d’avoir à s’inquiéter de se battre pour la tête depuis un certain temps et les deux voitures devant Hamilton, une McLaren et un AlphaTauri, sont issues d’équipes qui peuvent certainement prendre un avantage opportuniste mais ne sont pas utilisées. d’avoir à combattre Mercedes. Ils peuvent être un peu rouillés à cet égard.

L’audace de Red Bull dans son appel à la stratégie dépend de son objectif ultime pour la course: tout risquer pour refuser à Ferrari une victoire sur le site le plus prestigieux de la piste ou s’assurer que ses rivaux du championnat sont couverts? Le mantra du chef d’équipe Christian Horner selon lequel le championnat est «un marathon, pas un sprint» suggère ce dernier. Dans le feu de l’action, il faudra peut-être rappeler à Verstappen que son plus grand rival sur la piste n’est pas celui qui part devant lui.

Qu’est-ce qui pourrait changer les choses?

Leclerc a une chance pour une victoire à domicile populaire La baisse des températures entre jeudi et samedi a eu un effet significatif sur les qualifications. Samedi dans son ensemble a été plus froid et beaucoup plus nuageux que jeudi, avec un ciel couvert gardant le tarmac de Monte Carlo au frais, sans absorber la chaleur du soleil. La température de la piste à la fin des qualifications était de 21 ° C inférieure à celle du début de la deuxième séance d’essais et, comme l’a noté Hamilton, cela a nui aux chances de Mercedes de mettre les pneus en marche. Des températures plus fraîches signifient également une dégradation des pneus moindre, élargissant potentiellement les options stratégiques des équipes, à moins qu’elles ne rencontrent du grain.

Les périodes de Safety Car à Monaco ont été extraordinairement courtes. Les commissaires bien entraînés ont retiré les voitures de Formule 2 écrasées de la piste avant que le peloton ne remonte, annulant parfois complètement le besoin d’interruptions ou ne nécessitant qu’une brève période de voiture de sécurité virtuelle. Si une équipe était capable de faire un appel assez rapidement, surtout si elle avait l’opportunité de faire un stand là où un rival avait déjà dépassé l’entrée de la voie des stands, cela pourrait être un gros avantage, mais il faudra qu’elle soit courageuse.

Cela pourrait inciter quelqu’un à faire un arrêt précoce pour les pneus durs, ce qui, selon Mario Isola, responsable de Pirelli en F1, est une option viable. «Le composé dur est probablement aussi une option pour la course, comme c’était parfois le cas il y a deux ans lorsque nous avions la Safety Car au 11e tour et certaines équipes ont donc décidé de passer de souple à difficile pour terminer la course, plus de 60 tours sur le dur.

«C’était une assez longue distance, mais ils l’ont fait. C’est donc possible si nous avons une voiture de sécurité au début de la course.

À l’heure actuelle, la pluie n’est pas prévue pour la course de demain. Actuellement, il y a 20% de chances de précipitations sur la plage horaire prévue.

Mais une douche d’avant-course inattendue a animé la course de sprint de Formule 2 samedi matin, et Hamilton souhaite plus de la même chose.

«Une grande partie du travail [here] se fait le samedi, donc je vais certainement dire [we’re] évidemment hors de prétention pour la victoire.

«Mais j’espère qu’il pourrait pleuvoir. Je ne sais pas, je ne pense pas qu’il pleuvra. Mais ce serait bien si c’était le cas.

À toi

Leclerc conservera-t-il sa pole position – et la transformera-t-elle en victoire? Que peut faire Hamilton de son week-end de septième sur la grille?

Partagez votre point de vue sur le Grand Prix de Monaco dans les commentaires.

