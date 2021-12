Le besoin évolutif d’une stratégie localisée pour atteindre les clients dans les moments importants

L’automatisation du processus permet à une marque de mettre à jour plus facilement les listes locales sur plusieurs plates-formes en une seule fois.

Par Tarun Sobhani

En l’espace d’une petite année, le monde tel que nous le connaissons a été divisé en une ère pré-pandémique et une ère post-pandémique. Laissant de côté nos vies personnelles, chaque industrie, entreprise et organisation a dû subir des changements radicaux pour s’adapter à la nouvelle ère post-pandémique. Aujourd’hui, notre société est un mélange de voisins tendant la main aux personnes âgées de la communauté et de ceux qui reconnaissent les sacrifices consentis par les agents de santé qui se battent en première ligne pour endiguer la propagation du COVID-19. La pandémie a rapproché les gens, ne serait-ce que virtuellement et rappelé à tous la valeur d’un écosystème local – comment il peut vous soutenir ; vous aider à prospérer et à être le plus proche au moment où vous en avez besoin.

La pandémie a ébranlé le fonctionnement même des individus au quotidien. D’impulsifs, les consommateurs sont aujourd’hui plus prudents. L’attente claire du consommateur final aujourd’hui est que les marques doivent aligner leurs offres sur leurs besoins, à proximité de leur emplacement et au moment nécessaire. Les restrictions de mouvement, les normes de distanciation sociale et les problèmes d’hygiène ont tous conduit à une plus grande concentration sur l’espace en ligne. Pas seulement pour faire du shopping, mais aussi pour rechercher des informations pertinentes sur les marques et leurs produits. Alors que les marques ont connu une augmentation de leur engagement client en ligne, elles ont été mises au défi par la diminution de la fréquentation dans leurs magasins locaux. Selon le premier « Rapport sur la mobilité communautaire » de Google, publié au début de la pandémie, l’Inde a connu une baisse de 77% des mouvements de consommateurs hors ligne dans les segments de la vente au détail et des loisirs, provoquant une baisse considérable des ventes hors ligne.

La reprise après cette baisse soudaine de la façon dont les marques font des affaires a été lente. Avec l’assouplissement progressif des restrictions, les marques ont dû concentrer leurs énergies sur la fourniture de services qui non seulement contribueront à améliorer la confiance des clients, mais aussi à les ramener dans les magasins physiques en facilitant une expérience d’achat transparente en ligne, hors ligne et près de chez moi.

Comment est-que quelqu’un peut faire ça? En fournissant aux clients ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Selon un article de Safari Digital, sur les 3,5 milliards de recherches effectuées chaque jour sur Google, 1,6 milliard de recherches sont effectuées pour des informations localement pertinentes. Les clients recherchent principalement la facilité et la commodité d’acheter un produit ou un service le plus près possible d’eux. Ils sont également largement tributaires des informations disponibles dans l’espace en ligne concernant la disponibilité locale de leurs besoins.

Dans ce contexte, les marques doivent intensifier leur jeu et tirer le meilleur parti de cette phase de reprise, en renforçant leur visibilité locale dans le paysage numérique. L’objectif est simple : être trouvé par des clients très motivés dans les moments qui comptent. Une solide stratégie de marketing local associée aux atouts des moteurs de recherche et d’autres plateformes de médias sociaux est ce dont une marque a besoin à ce stade.

La nécessité d’une stratégie locale

Si nous plongeons dans les habitudes d’achat récentes des consommateurs, nous remarquerons qu’un achat final, qu’il soit en ligne ou en magasin, est précédé d’une recherche approfondie. Le même article de Safari Digital, indique que les recherches mobiles « Près de moi » ont augmenté de 136% l’année dernière. C’est un indicateur clair que cet élément est là pour rester. Dans le monde d’aujourd’hui, une recherche « à proximité » ne concerne pas seulement la disponibilité basée sur l’emplacement, mais s’étend aux recherches d’avis sur les produits, d’informations au niveau du magasin (heures de travail, parking, protocoles de sécurité, ventes et offres, inventaire, etc.) et d’autres éléments connexes. des détails.

Dans un récent sondage mené par SingleInterface, 72% des personnes interrogées ont déclaré avoir recherché des produits ou des marques en ligne avant d’appeler ou de visiter l’emplacement physique. De plus, l’enquête a également souligné l’importance des avis, 60% des participants déclarant que les avis positifs influencent leur décision d’achat. Il est clair que donner à vos clients des informations cohérentes, rapides et précises sur tous les points de contact numériques et répondre à leurs requêtes ; qu’il s’agisse de plateformes de médias sociaux, de moteurs de recherche ou de portails Web, c’est le seul moyen d’établir l’authenticité de votre entreprise. Cette stratégie motivée par une focalisation locale garantit également une plus grande découvrabilité sur les moteurs de recherche, alimentée par un meilleur score de qualité, des classements et des impressions plus élevés et donc, une visibilité et des conversions plus élevées des clients finaux.

Que doivent faire les marques pour toucher les clients dans les moments importants ?

Aujourd’hui, les marques ont affaire à un client évolué qui a accès à des ressources en ligne et hors ligne. Avoir une approche de marketing local unifiée et intégrée est un must pour les marques avec une présence sur plusieurs sites et des points de contact multicanaux avec les consommateurs. Bien que ces stratégies incluent une série d’aspects, elles commencent par l’exigence de base d’avoir une cohérence NAP (nom, adresse et téléphone) sur chaque point de vente physique, pour être à jour dans l’écosystème numérique.

Un rapport de ThinkwithGoogle indique que 61% des clients perdent confiance dans une marque si les informations fournies sont incorrectes. Ainsi, qu’il s’agisse d’un actif détenu tel qu’un localisateur de magasins sur les pages de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux, garantir des détails précis et cohérents de votre magasin local favorise un meilleur engagement avec les clients potentiels et existants.

Avoir un microsite local pour votre marque est un autre élément important qui peut améliorer votre stratégie de marketing géolocalisé. Créer et intégrer ces pages à vos réseaux sociaux et les alimenter avec un contenu local pertinent est un moyen très efficace d’améliorer la connexion avec les consommateurs. Cela peut être réalisé en mettant à jour les heures de travail, les détails du stationnement, la disponibilité des stocks dans ce magasin particulier, les soldes et les remises, les critiques et tout autre contenu pertinent pour chaque emplacement.

Tirer parti des avancées technologiques pour plus d’efficacité dans les stratégies locales

Bien qu’il soit de la plus haute importance d’avoir une solide présence locale dans l’espace en ligne, c’est une tâche colossale pour les marques nationales d’assurer l’exactitude et la pertinence des informations dans chaque emplacement. Compte tenu de cela, les marques peuvent désormais tirer parti d’un éventail d’avancées technologiques disponibles, en particulier l’automatisation et l’IA pour renforcer leurs initiatives marketing. Grâce à ces technologies, les marques peuvent gérer leurs multiples magasins via une seule source de vérité.

L’automatisation du processus permet à une marque de mettre à jour plus facilement les listes locales sur plusieurs plates-formes en une seule fois. Il donne également un coup de pouce aux magasins de proximité en les intégrant à leurs pages de médias sociaux sur Facebook. Ces avancées numériques peuvent également aider une marque à gérer les réponses aux avis de manière centralisée et instantanée grâce à des mécanismes de réponse automatisés basés sur les sentiments alimentés par l’IA. Des notes plus élevées et des réponses rapides contribuent grandement à bâtir une réputation de marque positive et encouragent les clients à prendre des mesures rapides.

Toutes ces initiatives aident la marque à se connecter de manière significative et également à comprendre le comportement, les requêtes et les attentes d’un utilisateur final. Les données collectées peuvent être utilisées par les marques pour ajuster ou renforcer leurs stratégies marketing afin d’améliorer leurs ventes. Disposer d’une solide stratégie de marketing local qui tire parti des connaissances des consommateurs et des avancées numériques est ce sur quoi les marques doivent se concentrer afin d’obtenir une plus grande part de voix sur la recherche et la découverte locales, ce qui se traduira par plus de prospects et de fréquentation dans un avenir proche.

(L’auteur est fondateur et PDG de SingleInterface. Les opinions exprimées sont personnelles.)

