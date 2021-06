Le besoin toujours croissant d’assurance maladie post-pandémie

À l’époque pré-covid, le nombre de personnes ayant souscrit à des régimes d’assurance tous risques était d’environ 32 %, alors qu’aujourd’hui, après avoir été frappé par l’une des plus grandes pandémies, ce pourcentage est passé à 55 %.

Depuis l’émergence de la maladie à coronavirus en 2019 (COVID-19), le monde s’est arrêté, obligeant les gouvernements à imposer des confinements et les gens à se confiner chez eux.

La pandémie déclarée de COVID-19 a entraîné une crise sanitaire, détruisant les infrastructures de santé et les économies du monde entier. Il s’agit de la troisième épidémie de coronavirus enregistrée, après le SRAS en 2002 et le MERS en 2012, qui ont limité leurs ravages à des régions spécifiques. Jusqu’à présent, le virus a infecté plus de 147 millions de personnes et fait plus de 3 millions de morts.

Aujourd’hui, l’Inde se classe parmi les trois pays les plus touchés par le Covid-19. Cette crise sanitaire a entraîné une forte inflation, notamment médicale, et du chômage dans le pays.

L’un des plus grands défis de COVID-19 est son coût de traitement énorme qui peut avoir des conséquences néfastes sur les finances et le bien-être mental de différentes sections de la société, en particulier les pauvres et la classe moyenne. La croissance reflète que maintenant de plus en plus de gens commencent à considérer un régime d’assurance maladie aussi essentiel que d’autres nécessités pour la survie, dans un pays où la pénétration de l’assurance était inférieure à 4% à l’époque pré-covid.

Au cours de la dernière année, nous avons observé une forte tendance à la hausse dans la vente de plans d’assurance maladie complets. Pendant la période pré-covid, le nombre de personnes qui ont acheté des plans d’assurance complets était d’environ 32%, alors qu’aujourd’hui, après avoir été touché par l’une des plus grandes pandémies, ce pourcentage a grimpé à 55%. Les données montrent que COVID-19 a fait prendre conscience de l’importance de l’assurance maladie préventive dans le pays.

L’une des principales raisons de l’augmentation des ventes de régimes d’assurance maladie est le fait que tous les fournisseurs d’assurance maladie ont été obligés de fournir une couverture pour le traitement COVID-19 dans le cadre de leur régime d’assurance maladie ordinaire par l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances ( IRDAI).

En juillet 2020, l’IRDAI a également obligé les compagnies d’assurance à proposer des plans d’assurance maladie à court terme spécifiques au COVID-19, à savoir le plan Corona Kavach et le plan Corona Rakshak. Ces deux plans ont été spécialement conçus pour aider les assurés à faire face aux frais de santé encourus en raison de la maladie à coronavirus. Le régulateur avait également lancé plus tôt dans l’année un produit d’assurance maladie standard (SHIP) sous le nom d’Arogya Sanjeevani Policy pour aider les gens à profiter d’une couverture d’assurance maladie standard et complète. Toutes ces mesures de l’IRDAI ont contribué positivement au bien-être de l’assurance maladie des assurés en les maintenant assurés contre les éventualités médicales pendant ces temps difficiles.

En un mot, la pandémie de COVID-19 nous a tous fait prendre conscience de l’importance des régimes de santé et d’assurance maladie. Cela nous a fait comprendre qu’il est crucial de rester à l’abri financièrement, car les urgences, en particulier les urgences médicales, surviennent sans signe avant-coureur et peuvent entraîner des difficultés financières ainsi qu’un chagrin émotionnel. Cependant, lors de l’achat d’un régime d’assurance maladie, il est également important de vérifier la couverture du régime.

Vous devez vérifier si votre plan offre une couverture suffisante pour les hospitalisations pré et post-hospitalisation, les hospitalisations et ambulatoires, les bilans de santé annuels ou pour toute maladie spécifique contre laquelle vous souhaitez rester protégé. Vous pouvez également améliorer la couverture du plan à l’aide de diverses options d’avenant telles que la couverture maladies graves, la couverture maternité, la couverture OPD, la couverture d’exonération du loyer de la chambre, etc., et personnaliser le plan selon vos besoins exacts.

par, Ankit Agrawal, co-fondateur et PDG InsuranceDekho

