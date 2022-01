Nous poursuivons notre voyage dans le temps aujourd’hui, en regardant un autre de vos articles préférés de 2021.

Source : Fit Ztudio / Shutterstock.com

Aujourd’hui, nous allons revenir sur le déploiement de la 5G – et comment il représente un bond en avant monumental dans tous les aspects de la technologie… et comment investir dans les bons jeux 5G augmente de manière exponentielle votre potentiel de profit dans les années à venir.

Voici une meilleure idée 5G que les nouveaux métiers de Warren Buffett

Remarque : Cet article a été initialement publié le 20 février 2021.

Récemment, j’ai repéré des histoires sur la façon dont la 5G a permis aux fans en personne du Super Bowl de profiter « d’une expérience interactive sans précédent ».

Par exemple, les participants aux grands matchs de Tampa ont pu accéder aux flux de données des caméras du stade sur leurs téléphones et tablettes.

Dans une autre histoire, j’ai lu comment un hall d’exposition à Hanovre, en Allemagne, met en place l’une des plus grandes zones 5G d’Europe afin que les entreprises technologiques puissent… montrer leurs produits 5G.

Je suis sûr que vous avez vu des histoires similaires sur les modules complémentaires 5G dans les aéroports, les centres de congrès, les hôtels de villégiature, les arénas et les casinos. Et on vous a dit qu’ils vont « améliorer l’expérience client ».

Cela sonne bien pour les riches voyageurs du monde.

AGISSEZ MAINTENANT : économisez 1 000 $ sur l’accès à 9 sélections d’actions d’hypercroissance pour 2022

Mais cela ne ressemble pas beaucoup à la « révolution 5G » que d’autres et moi-même avons vanté. De plus, ces « améliorations » de petites pommes de terre ne semblent certainement pas correspondre aux chiffres de plusieurs milliards et – trillions de dollars que nous voyons ballotter.

En janvier 2021, je vous ai expliqué comment les opérateurs de téléphonie mobile américains aiment Verizon Communications (NYSE :VZ) et les fournisseurs de télévision payante Comcast (NASDAQ :CMCSA) a offert près de 80 milliards de dollars pour accéder aux ondes 5G lors d’enchères organisées par la Federal Communications Commission (FCC). C’était bien plus que les estimations des analystes de 47 milliards de dollars… et cela a fracassé l’ancien record de 45 milliards de dollars en 2015.

Ensuite, nous avons appris que Warren Buffett doublait la 5G. Selon un nouveau dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE :BRK-A, NYSE :BRK-B) a démarré une nouvelle position sur Verizon au quatrième trimestre, dépensant 8,62 milliards de dollars pour 147 millions d’actions. Cela s’ajoute aux 982 millions de dollars que l’équipe de Buffett a dépensés T Mobile (NASDAQ :TMUS) actions depuis le troisième trimestre 2020.

AVERTISSEMENT : nous augmentons le prix

Voici comment les chercheurs du Forum économique mondial voient les choses se dérouler, comme ils l’ont écrit dans un livre blanc en 2020 :

« La connectivité Internet rapide et intelligente rendue possible par la technologie 5G devrait créer environ 3 600 milliards de dollars de production économique et 22,3 millions d’emplois d’ici 2035 dans la seule chaîne de valeur mondiale de la 5G. un tiers de cette production ; l’information et les communications, le commerce de gros et de détail, les services publics et la construction représenteront un autre tiers combiné.

De toute évidence, un Davos compatible 5G et un meilleur Wi-Fi à Aspen ne nous y mèneront pas à eux seuls.

Voyons donc de plus près ce qui nous y mènera.

Toujours en première manche

Il s’agit véritablement d’une occasion unique d’investir dans les bénéficiaires d’une toute nouvelle « autoroute de l’information » 100 fois plus rapide que celle que nous utilisons aujourd’hui.

Le réseau de communications 5G en plein essor du monde est la prochaine génération de haut débit mobile qui remplacera ou augmentera les connexions 4G LTE existantes. La technologie 5G améliore considérablement les vitesses de téléchargement et de téléchargement, tout en améliorant la latence, c’est-à-dire le temps nécessaire aux appareils pour communiquer avec les réseaux sans fil.

Le réseau 4G actuel délivre environ 100 mégabits par seconde. Mais une fois la 5G déployée, ce nombre passe à 10 000 mégabits par seconde, soit 100 fois plus vite que la vitesse actuelle.

Que signifie « 100 fois plus rapide » ? Cela signifie qu’une toute nouvelle génération de technologies peut devenir réalisable et prospérer.

Alors que la 4G fournissait les vitesses de réseau nécessaires pour exécuter des applications en ligne et le streaming mobile, la 5G représente un bond en avant monumental. Il constitue la base de toute une série de technologies « gee-whiz » telles que :

Véhicules autonomes. Les technologies de la santé comme la télémédecine et les chirurgies robotiques à distance. Des « usines intelligentes » qui intègrent des processus d’apprentissage automatique avec une surveillance humaine, appelées « cobotiques ». Internet des objets (IoT) — un réseau dynamique et à grande vitesse d’objets physiques qui sont intégrés à des capteurs, des logiciels et d’autres technologies dans le but d’échanger des données et de « communiquer avec » d’autres appareils, systèmes et/ou personnes.

Nous ne pouvons pas encore imaginer ce que les autres innovations 5G permettront.

C’est pourquoi des organisations comme le Forum économique mondial et Qualcomm (NASDAQ :QCOM) estiment que les réseaux 5G généreront un énorme 13,2 billions de dollars dans l’activité commerciale mondiale d’ici 2035.

Mais voici le truc…

Nous en sommes encore à la première ou à la deuxième manche du déploiement de la 5G – et de l’opportunité d’investissement ici.

URGENT : Il n’est pas trop tard pour économiser 1 000 $

Pour que toutes ces technologies « gee-whiz » deviennent vraiment viables, nous avons besoin d’un monde véritablement 5G et non sporadiquement 5G. Les centres de congrès et stades dont nous avons parlé ci-dessus sont des exemples de déploiement sporadique de la 5G.

Je pense qu’il s’agit probablement de la tendance macroéconomique et de la tendance d’investissement la plus puissante devant nous en ce moment.

Tout comme pratiquement toutes les entreprises ont sauté sur Internet d’une manière ou d’une autre dans les années 2000… puis dans le mobile dans les années 2010… aucune entreprise au monde, grande ou petite, ne pourra ignorer la 5G dans les années 2020.

Ça va être à couper le souffle.

Cela fait de la 5G une opportunité de 10 ans…

Une idée plus intelligente

Afin de profiter de cette opportunité, dans les années à venir, nous allons intégrer les entreprises qui utilisent la technologie 5G de manière innovante.

Mais dans ces premières manches, de nombreux investisseurs, comme Warren Buffett, rachètent les constructeurs des réseaux 5G.

Ce n’est pas une mauvaise idée.

Mais je pense qu’acheter les vendeurs de matériel – les jeux de « pioche et de pelle » – est une idée plus intelligente.

Ces derniers jours, deux sociétés que j’ai recommandées aux abonnés de mon service de trading d’élite, Le spéculateur, ont publié des résultats trimestriels qui démontrent clairement que la technologie 5G gagne du terrain dans le monde entier.

Commençons par le rapport exceptionnel d’un leader mondial des solutions de transport sans fil. Elle conçoit, fabrique et vend une gamme de produits, de solutions et de services de réseautage sans fil. Les produits de la société utilisent des technologies à micro-ondes et à ondes millimétriques pour créer des liaisons sans fil point à point pour les interconnexions à courte, moyenne et longue distance.

Attention : la remise de Noël se termine le 31 décembre à minuit

Le 3 février 2021, la société a annoncé une forte croissance de ses bénéfices pour son deuxième trimestre fiscal, tout en augmentant ses prévisions de revenus et de bénéfices pour 2021.

À la suite de ce trimestre exceptionnel, cette société a également relevé la fourchette moyenne de ses prévisions de revenus pour 2021 de 250 millions de dollars à 260 millions de dollars et a considérablement augmenté ses prévisions de bénéfice brut (EBITDA) d’une fourchette médiane de 20 millions de dollars à 29,5 millions de dollars.

Pour mettre la cerise sur le gâteau des bénéfices, cinq jours après le rapport, la société a annoncé qu’un grand fournisseur de télévision payante avait sélectionné ma recommandation en tant que fournisseur clé de transport par micro-ondes 5G.

L’action a répondu au flot de nouvelles optimistes en grimpant jusqu’à 69% depuis le jour du rapport trimestriel… et les analystes ont augmenté leurs estimations de bénéfices et leurs objectifs de cours sur l’action.

Mon autre 5G Spéculateur La recommandation a signalé un quasi-doublement du bénéfice par action (BPA) sur un bond de 17% des revenus. Les résultats de l’entreprise étaient si solides qu’ils ont dépassé les objectifs financiers de fin d’année de l’entreprise pour 2020, ainsi que ses objectifs pour 2022, environ deux ans plus tôt.

La société a par exemple enregistré de solides revenus et des gains de parts de marché en Chine, qui est désormais le plus grand marché 5G au monde avec plus de 100 millions d’abonnés. Il a également gagné des parts sur presque tous les autres grands marchés, y compris l’Inde, l’Asie du Sud-Est, l’Australie et l’Amérique du Nord.

Dans l’ensemble, ces deux rapports fournissent des preuves solides que le déploiement de la 5G prend de l’ampleur.

Et ils soulignent en outre ma thèse centrale pour investir dans le secteur 5G : parce que la 5G permet de nombreuses technologies de pointe différentes et les rend vraiment opérationnelles, aucune grande entreprise ou pays ne peut se permettre de ne pas investir dans les capacités 5G.

Salutations,

Eric Fry

PS Louis Navellier, Luke Lango et moi venons de publier de nouvelles recherches puissantes, y compris les neuf principales actions d’hypercroissance à posséder pour 2022. Si vous agissez maintenant, vous pouvez y accéder AVANT que le prix n’augmente considérablement à minuit. Cliquez ici pour plus de détails.

A la date de publication, Eric Fry n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres au monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.