2022 approche à grands pas et le sentiment de « recommencer à zéro » est monnaie courante ces dernières semaines de l’année.

Source : Fit Ztudio / Shutterstock

C’est aussi un moment pour réfléchir sur ses choix, évaluer ce qui n’a pas fonctionné ou ce qui s’est bien passé, et trouver comment améliorer ces choix lorsque l’horloge sonne minuit le jour de l’An.

Nous ne prenons aucune « résolution » formelle ici à Argent intelligent, mais au cours des prochains jours, nous allons passer en revue certains des sujets que vous avez trouvés les plus intéressants ou choquants au cours de l’année écoulée.

Les articles sur lesquels nous réfléchirons au cours de la semaine prochaine partagent tous ce thème : ils comptaient pour vous d’une manière ou d’une autre cette année. (Même si vous n’avez pas fait partie de Argent intelligent pendant longtemps, je pense que vous conviendrez que ces problèmes méritent tous un deuxième regard.)

Alors, pour lancer cette mini-série, nous revenons au 17 mars 2021.

Voici où nous en étions…

Les stocks solaires pourraient bientôt faire face à l’agonie de la contraction multiple

Le sujet d’aujourd’hui est « l’expansion multiple ».

L’expansion multiple est le terme utilisé par les analystes de Wall Street pour décrire le coup de pouce que reçoit une action lorsque les investisseurs attribuent à cette entreprise une évaluation de plus en plus élevée.

Imaginez, par exemple, que « Acme Widgets » est une action à 10 $ qui produit 1 $ par action en bénéfices annuels. À ce prix, Acme se négocierait pour 10 fois les bénéfices – également appelé « multiple cours/bénéfice (P/E) de 10 ».

Imaginons maintenant que les investisseurs deviennent si enthousiastes à propos des perspectives d’Acme qu’ils offrent son prix jusqu’à 20 $ par action, même si les bénéfices annuels de la société n’ont pas bougé de 1 $.

Dans ces circonstances, le multiple P/E d’Acme serait passé de 10 à 20. C’est une « expansion multiple ».

Chaque fois que le multiple P/E d’une action augmente, cette action bénéficie d’une expansion multiple. À l’inverse, chaque fois que le multiple P/E d’une action baisse, cette action souffre du jumeau maléfique appelé « contraction multiple ».

Sans surprise, les multiples P/E ont tendance à augmenter pendant les phases de marché haussier lorsque les investisseurs sont optimistes… et à se contracter pendant les phases de marché baissier lorsque les investisseurs sont pessimistes.

La plupart du temps, de multiples expansions ou contractions se font lentement et ne font qu’accentuer les tendances haussières ou baissières en cours en ce moment.

QUATRE actions d’hypercroissance gratuites pour 2022…

Mais dans des environnements commerciaux extrêmes, ces expansions ou contractions peuvent dominer l’ensemble du marché boursier et devenir la seule influence qui compte. Nous appelons des moments comme ceux-ci « panique d’achat » ou « panique de vente » – des moments où les évaluations passent au second plan par rapport à la passion brute.

Cela dit, il est facile de voir que les conditions actuelles du marché sont plus haussières que baissières. Les valorisations boursières atteignent des sommets historiques. C’est un phénomène qui se produit près des sommets majeurs, pas près des problèmes majeurs.

De plus, des signes d’optimisme extrême et de mousse ont poussé comme des champignons lors d’un festival de musique. L’un de ces signes est le rythme fulgurant de l’expansion multiple qui se déroule dans divers secteurs.

Dans le numéro d’aujourd’hui, nous examinerons une « étude de cas » à expansion multiple.

Et nous parlerons d’un autre secteur qui n’a pas été touché par une expansion multiple – et qui a donc encore beaucoup de place pour la croissance…

Un ballon solaire

Daqo Nouvelle Énergie (NYSE :QD) est un acteur remarquable de l’industrie de l’énergie solaire.

Il y a deux ans, l’action se vendait cinq fois les bénéfices, c’est-à-dire un multiple P/E de cinq. Il y a quelques semaines à peine, ce même titre changeait de mains pour 118 fois les bénéfices !

Ce n’est pas une faute de frappe. Le multiple P/E de Daqo est passé de cinq le 12 février 2019 à 118 le 12 février 2021. En raison de cette expansion multiple spectaculaire, le titre a grimpé de 1 700 % au cours de cette période de deux ans.

À titre de perspective, le ratio P/E de Daqo était en moyenne inférieur à 10 au cours de toute la décennie qui a précédé son récent coup de lune.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’incroyable expansion multiple de Daqo ? En un mot, l’exubérance.

Au cours des derniers mois, les investisseurs sont tombés amoureux des actions « d’énergie verte » de tous types. Cette histoire d’amour les a incités à jeter de l’argent sur des noms individuels comme Daqo et sur les fonds négociés en bourse (FNB) spécialisés dans les actions d’énergie verte.

Je comprends certainement cette passion.

Au cours des quatre dernières années, j’ai recommandé 14 métiers distincts dans le secteur de l’énergie solaire – et mes membres ont réalisé plusieurs gains à trois chiffres sur ceux-ci.

Mais récemment, je me suis éloigné du secteur de l’énergie solaire. J’ai continué à recommander des jeux indirects sur les énergies renouvelables en investissant dans des actions de batteries métalliques.

En général, ces actions présentent des valorisations bien inférieures à celles des actions d’énergies renouvelables, tout en offrant un profil de croissance similaire.

L’évaluation compte… finalement.

Stratégie simple qui pourrait battre le Dow Jones par 4X

Lorsque j’ai commencé à recommander des actions solaires à la mi-2017, je me suis presque excusé de l’avoir fait. Les actions solaires étaient si peu performantes depuis si longtemps qu’un renversement de fortune semblait peu probable pour la plupart des investisseurs.

Pour généraliser, peu d’investisseurs se sont intéressés aux actions solaires en 2017. Mais aujourd’hui, encore moins d’investisseurs s’en moquent. Il y a à peine quatre ans, ces stocks étaient des parias. Aujourd’hui, ce sont les chouchous de la bourse.

Comme le dit ce vieil adage de Wall Street : « Personne ne veut d’actions en bas, mais tout le monde les veut en haut.

Certes, les actions de l’énergie solaire pourraient continuer à grimper, mais elles sont beaucoup plus susceptibles de baisser, simplement parce que leurs valorisations ont atteint des niveaux extrêmes. Et d’une manière générale, la bourse ne tolère pas longtemps les extrêmes… ce qui nous ramène à Daqo.

Quand l’évaluation recommence à avoir de l’importance

L’action s’échangeait récemment pour plus de 100 fois les bénéfices annuels. Presque personne ne paierait un prix aussi exorbitant pour une entreprise dans le monde non-Wall Street.

Voudriez-vous?

Par exemple, paieriez-vous 1 million de dollars pour une franchise de hamburgers qui ne rapporte que 10 000 $ par an ?

C’est ce que signifie 100 fois les gains.

Je ne m’attaque pas au secteur solaire. Sur le marché actuel, de nombreuses actions se vendent 100 fois les bénéfices, ou 200 fois, ou, pour les entreprises sans bénéfices, à l’infini.

Le secteur solaire, malgré toutes ses vertus d’investissement, est vulnérable à une sévère démarque. Le secteur ne produit tout simplement pas le type de croissance robuste des bénéfices que sa valorisation élevée anticipe.

Oui, de nombreuses entreprises solaires connaissent une croissance rapide et continueront de le faire. Mais les marges bénéficiaires dans l’industrie sont notoirement minces et la concurrence est notoirement intense. Ce n’est pas une industrie qui produira probablement une croissance des bénéfices en ligne avec la croissance des revenus.

le FNB Solaire Invesco (NYSEARCA :BRONZER), qui reflète le MAC Global Solar Energy Index, nous donne un bon aperçu de l’ensemble du secteur. À 100 fois les gains, son prix est parfait.

La valorisation élevée de TAN crée un vent contraire pour des gains de cours supplémentaires… du moins par rapport à des actions similaires qui peuvent se négocier pour des valorisations beaucoup plus basses.

Tout comme l’expansion multiple a élevé le secteur solaire à des évaluations de saignement de nez, la contraction multiple pourrait bientôt aspirer de l’air de ce ballon volant à haute altitude et le ramener sur la terre ferme.

Acheteur, méfiez-vous !

L’annonce 2022 de Louis Navellier nous a terrassés…

C’est pourquoi, dans les derniers numéros de Rapport d’investissement de Fry, je me suis concentré sur les actions et les secteurs qui n’ont pas été touchés par une expansion multiple.

Par exemple, au cours des dernières semaines, les trois entreprises 5G que nous suivons de près dans le Rapport d’investissement de Fry portefeuille ont déclaré des bénéfices trimestriels.

Collectivement, ces annonces de résultats indiquent que la technologie 5G gagne du terrain dans le monde entier.

Et dans le dernier numéro du Rapport d’investissement, j’ai fait ma dernière recommandation liée à la 5G.

Celui-ci possède une double identité. De par sa réputation, il s’agit du premier fournisseur de réseau de diffusion de contenu (CDN) au monde. Mais dans les coulisses, il devient l’une des principales entreprises mondiales de cybersécurité dans le cloud.

Le CDN de cette société dessert plus de 900 villes dans 135 pays, ce qui signifie qu’il transporte environ 30 % du trafic Internet mondial. Cette activité continuera certainement de croître, car la technologie 5G augmente la demande de données dans de nombreuses applications et utilisations finales.

Réflexion et évaluation

L’histoire ci-dessus est parue dans l’édition du 17 mars 2021 de Argent intelligent.

Le graphique ci-dessous montre la trajectoire que les actions Daqo ont prise depuis cette date. Au fur et à mesure que l’expansion multiple spectaculaire de Daqo s’est inversée et est devenue le « jumeau maléfique », la contraction multiple, l’action s’est effondrée et a perdu la moitié de sa valeur.

Pendant ce temps, les actions du réseau de diffusion de contenu anonyme que nous avons mentionné favorablement dans cette même histoire ont eu une tendance dans la direction opposée… à la hausse.

Ce nom de cette société, que nous n’avons pas révélé à l’époque, est Akamai Technologies (NASDAQ :AKAM). Et, comme prévu, la trajectoire de croissance régulière de la société a produit un cours de l’action en constante augmentation.

En d’autres termes, si vous aviez investi 10 000 $ dans Daqo le 17 mars, cet investissement se serait réduit à moins de 5 000 $ aujourd’hui.

Mais si vous aviez investi les mêmes 10 000 $ dans Akamai, cet investissement vaudrait environ 11 500 $ aujourd’hui, soit plus du double.

L’évaluation compte.

Et enfin, déterminer ce qu’il faut faire ensuite

En 2022, les investisseurs devraient être hyper concentrés sur les entreprises individuelles plutôt que sur les grands marchés.

Plus précisément, ils devraient se concentrer sur les mégatendances qui transforment notre société – et j’ai longuement parlé de celles que je vois nous propulser l’année prochaine et au-delà.

Votre objectif ne devrait jamais être de vous laisser emporter par les courants en constante évolution du marché et d’aller là où ils vous mènent.

Notre objectif doit toujours être d’identifier et de capitaliser sur les tendances puissantes qui peuvent vous offrir des rendements démesurés, quelle que soit la direction que prendront ensuite les marchés dans leur ensemble.

Oui, il y a plusieurs raisons d’être prudent quant au marché global à l’approche de la nouvelle année.

Mais il y a d’énormes opportunités et beaucoup d’argent à gagner l’année prochaine si vous regardez dans les bons coins du marché.

Il y a plusieurs secteurs qui pourraient faire étonnamment bien au cours des 12 prochains mois, indépendamment de l’inflation ou des valorisations élevées.

Et au Sommet de l’Alerte Précoce 2022, qui a été diffusé il y a quelques semaines, moi-même et mes collègues experts en investissement Luke Lango et Louis Navellier avons examiné cela – et plus encore.

Nous avons aussi…

Révéler quatre actions spécifiques qui, selon nous, pourraient monter en flèche l’année prochaine… Expliquez quels événements pourraient potentiellement bouleverser les marchés… Divulguez notre guide de marché étape par étape pour 2022.

Mais ne vous inquiétez pas si vous n’y avez pas participé. Vous pouvez visionner la rediffusion du Sommet ici.

Cependant, assurez-vous de le faire avant le 1er janvier 2022.

Luke, Louis et moi prévoyons de démarrer dès que la cloche d’ouverture sonnera le premier jour de bourse de l’année.

Et vous voudrez être prêt pour cela.

Cliquez ici regarder le Sommet maintenant.

Salutations,

Eric Fry

PS Ce que le marché est sur le point de faire en 2022 n’est pas une blague. Et si vous êtes du bon côté de ces mouvements, votre portefeuille pourrait prospérer en 2022. Mais si vous êtes du mauvais côté… vous pourriez manquer des opportunités qui pourraient propulser votre portefeuille vers des gains importants l’année prochaine. Ne soyez pas celui qui a manqué. Rendez-vous ici maintenant pour savoir comment vous préparer pour 2022.

A la date de publication, Eric Fry n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur d’actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers à plus de 1000% au cours de sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres au monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.