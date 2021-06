Le Beti Onak s’impose 4-2 contre Lourdes

06/06/2021 à 23:37 CEST

le Onak gagné 4-2 contre Lourdes lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Lorenzo Goikoa. le Beti Onak Il est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre FC Bidezarra loin de chez soi (0-1) et l’autre devant le Peña Azagresa dans son fief (3-1) et en ce moment il avait une séquence de cinq victoires consécutives. Du côté des visiteurs, le Lourdes perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre le Corellano et cumule six défaites consécutives dans la compétition. Avec cette défaite, le Lourdes a été placé en dixième position à la fin du match, tandis que le Beti Onak est le premier.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Villaves, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au but Ceballos à la 11e minute. Après un nouveau coup, l’équipe locale a augmenté le score à la 25e minute grâce à un but de son propre but Villafranca. Mais plus tard le Lourdes a réduit les écarts en portant le score à 2-1 avec un deuxième but de Villafranca à la minute 39. Cependant, le Beti Onak il s’est éloigné un peu Izura peu avant la fin, plus précisément en 43, terminant ainsi la première partie avec un 3-1 à la lumière.

La seconde mi-temps du duel a commencé de manière favorable pour l’équipe de Tudela, qui s’est approchée du tableau d’affichage avec un penalty de La gauche à la minute 53. Cependant, le Beti Onak À la 83e minute, il a augmenté le score avec un but de Manero, terminant le match avec un score de 4-2 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Onak, Diego Gaston, a donné accès au champ à Eguilaz, Arsuaga, Mikel Borja, Manero Oui Jon Lasarte remplacement Jeter, riz, Iker, Izura Oui tours, tandis que de la part du Lourdes, Javier Serrano remplacé Aigu, Maxi, Cow-boy Oui Juan Otalora pour Garcia, Moha, La gauche Oui Borja.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (riz Oui Manero) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Garcia.

Avec ce résultat, le Onak il lui reste 43 points et le Lourdes avec 19 points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec CD Fontellas, Pendant ce temps, il Lourdes jouera contre lui Rivière Ega.

Fiche techniqueBeti Onak :Monreal, Úriz (Arsuaga, min.54), Fermin, David Gaston, Mario Adot, Eche (Eguílaz, min.54), Ceballos, Izura (Manero, min.72), Iker (Mikel Borja, min.54), Torres (Jon Lasarte, min.76) et JonLourdes :Basurto, Garcia (Agudo, min.25), Borja (Juan Otalora, min.72), David Royo, Izquierdo (Cowboy, min.59), Garcia (Agudo, min.25), Eneko, Sergio, Moha (Maxi, min.46), Villafranca et JavierStade:Lorenzo GoikoaButs:Ceballos (1-0, min. 11), Villafranca (2-0, min. 25), Villafranca (2-1, min. 39), Izura (3-1, min. 43), Izquierdo (3-2, min. 53) et Manero (4-2, min. 83)