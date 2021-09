Le Betis à la recherche de sa première victoire à domicile cette saison

25/09/2021 à 21h00 CEST

Les Bétis affronte son quatrième match de championnat dans le Benito Villamarin comme une sorte de revalidation en tant que local, puisque n’a pas encore gagné à domicile, et cherchera la première victoire contre Getafe qui compte les jours par défaites et avec son entraîneur, ‘Míchel’, interrogé par un secteur des fans.

L’équipe qui entraîne le Chilien Manuel Pellegrini Il a donné une bonne image les deux dernières journées à domicile face à l’Espanyol (2-2) et a également été solvable à Pampelune, où il s’est imposé 1-3. Contre Osasuna il a eu la défense avec de nombreux blessés, au point que le Chilien a convoqué la centrale de la filiale Kike Belle, qui a même commencé et marqué un but, mais est resté hors de la liste contre Getafe, pour lequel le défenseur central argentin revient Pezzella allemande une fois son match de pénalité terminé. Une autre centrale, Victor Ruiz, est toujours en convalescence d’une blessure musculaire.

Un autre camarade de ligne, Marc Bartra, s’entraîne déjà avec ses coéquipiers après une blessure musculaire qui l’a sorti des derniers engagements et est entré dans l’appel, tandis que le milieu de terrain mexicain Diego Lainez, qui n’est pas encore sorti cette saison en raison de problèmes physiques, n’a pas été cité malgré le travail qu’il a fait avec le groupe ces derniers jours.

Compte tenu du calendrier serré et du match de Ligue Europa à l’horizon la semaine prochaine en Hongrie contre Ferencvaros, des joueurs comme Rodri Sanchez, le Portugais Guillaume Carvalho ou le brésilien Willian José.

Les Getafe, quant à lui, affronte ce match dans un moment très délicat. Six défaites d’affilée, deux buts pour et dix contre, c’est le mauvais bilan enregistré par l’équipe de Míchel dans ce début de Ligue. L’entraîneur madrilène, qui commence à être interrogé par les supporters mais pas par le conseil d’administration, fait toujours face à une réunion clé pour son avenir car un nouveau revers laisserait le président Ángel Torres dans une position très difficile.

L’équipe azulón vient à ce jeu en proie à des pertes. Le défenseur central uruguayen Erick Cabaco et le milieu de terrain uruguayen ne sont pas disponibles en raison de blessures différentes. Mauro Arambarri, le milieu de terrain tchèque Jakub Jankto et espagnol Victor Machín ‘Vitolo’, tandis que par pénalité le meneur de jeu Carlos Alena, expulsé le dernier jour, ne jouera pas.

La bonne nouvelle pour Michel c’est qu’il récupère l’avant Sandro Ramírez, remis d’un certain malaise physique, et l’irruption du milieu de terrain portugais Florentino Luis, qui a fait un bon match contre l’Atlético et se présente comme une alternative pour remplacer Arambarri dans le noyau et jouer en couple avec le Serbe Nemanja Maksimovic.

Compositions probables :

Bétis: bravo ; Bellerin, Pezzella, Edgar, Miranda ; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Rodri, Fekir, Canales ; et Willian José.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Olivera ; Damian Suárez, Florentino, Maksimovic, Sandro; Enes Unal, Macias.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Benito Villamarin.

Heure: 21.00h.