Le Betis cherche à toucher la table

29/09/2021 à 18h45 CEST

Sport.es

Les Bétis et le Ferencvaros Le hongrois jouera ce jeudi dans le Groupama Arena de Budapest le deuxième de leurs matches de phase de groupes de la Ligue Europa, une revalidation européenne pour deux équipes engagées dans leurs compétitions nationales respectives.

L’ensemble chilien Manuel Pellegrini Il affronte le rendez-vous après sa première victoire contre le Celtic (4-3). Ceux de Pellegrini n’ont plus connu la défaite depuis le troisième match de championnat contre le Real Madrid (0-1) et cette solvabilité va la mettre à l’épreuve en Ligue Europa face à un rival également sur une lancée et au moral au beau fixe après avoir ajouté la dernière journée contre l’Ujpest Dosza sa cinquième victoire d’affilée (3-1) et traque le leadership de la Ligue hongroise.

Les Bétis arrive à Budapest avec le bas de Sergio Canales, réservé à un coup à la cheville lors du match contre Getafe, et il le fait avec la certitude qu’il donne le même style à interpréter par toute l’équipe à qui Pellegrini s’est impliqué avec des titres et des minutes pour faire face à trois compétitions avec solvabilité et aisance physique.

Récupérer Pellegrini, en retour, pour le duel devant lui Ferencvaros au meneur de jeu mexicain Diego lainez, en cale sèche depuis les JO de Tokyo et qui pourrait connaître ses premières minutes cette saison dans un duel au cours duquel le Chilien poursuivra la gestion poussée de ses troupes avec le même score.

Les rotations de Santiago débuteront pour le but avec les Portugais Rui Silva au lieu du chilien Claudio Bravo, partant lors des derniers matches de championnat, alors qu’en défense il pourrait donner une continuité dans l’axe au de plus en plus consolidé Edgar González à côté de l’argentin Pezzella allemande bien qu’avec des options pour Marc Bartra.

Le critère général de Pellegrini Avec son effectif, il a fait le choix d’élargir sa garde-robe, même si lors de la nomination hongroise, le Chilien pourrait continuer au milieu de terrain avec l’assurance-vie qu’est l’Argentin. Guido Rodriguez ensemble Enregistré, car Carvalho il est bas de dernière minute.

Le pont s’agrandit sur la ligne des trois de création, dans laquelle, en plus de Fekir, ils comptent beaucoup pour les bandes le capitaine Joaquin Sanchez, Aitor Ruibal, Juanmi Jiménez, ‘Rodri‘, Diego Lainez ou Cristian Tello, tous avec les mêmes bulletins à inscrire, les mêmes que Willian José et Image de balise Borja Iglesias dans le neuf.

Les Ferencvaros, pour sa part, tentera de contrer le jeu plus technique du Betis avec une défense féroce et des contre-attaques dans un rendez-vous pour lequel il n’a fait aucune victime et dans lequel le “Fradi”, comme l’appellent ses fans, arrive comme dernier du groupe G derrière la Bétis, les Bayer Leverkusen et le celtique, après avoir perdu la première journée contre l’équipe allemande (1-2).

Les Hongrois ont l’avantage en attaque de l’attaquant marocain Ryan mmee, qui a marqué quatre des 15 buts de son équipe cette saison et est l’auteur du seul but de la Ferencváros face au Bayer Leverkusen, bien que la défaite face aux Allemands oblige l’équipe magyare à renverser sa situation en compétition européenne.

Compositions probables :

Ferencvaros: Dibusz; Samy Mmaee, Civic, Wingo, Blazic ; Laïdouni, Zachariassen, Loncar ; Uzuni, Nguen, Ryan Mmaee.

Le vrai Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Édgar, lex Moreno; Guido Rodríguez, Gardé; Rodri, Fekir, Juanmi ; Willian José.

Arbitre: Roi Reinshreiber (Israël)

Stade: Groupama Arena.

Calendrier: 21.00 heures.