Le Betis, l’équipe qui termine le plus après la reprise

11/09/2021 à 17:43 CET

Le Real Betis de Manuel Pellegrini est l’équipe avec la meilleure moyenne (1,8) en Liga en termes de tirs après récupération dans la zone d’attaque par match. L’équipe andalouse est tombée (0-2) face à Séville dans le derby et n’a pas pu se consolider parmi les quatre premières juste avant la troisième pause de l’équipe nationale : l’équipe Betic reste cinquième avec 21 points.

Les Verdiblancos, qui font partie des grandes sensations cette saison en Liga, C’est l’équipe qui tire le plus après la récupération (6,46) en phase offensive suivie du Real Madrid (1,6), de Getafe (1,5), du CA Osasuna (1,4) et du FC Barcelone (1,3), qui composent le top 5 à cet égard. Son dernier rival, le Séville de Julen Lopetegui, reste dernier en termes de récupérations avec une moyenne de 4,5. Le Celta de Vigo mène avec 8,5, suivi du CA Osasuna (9,2) et du FC Barcelona (8).

Les Sévillans sont en tête d’un classement dans lequel Villarreal d’Unai Emery est la pire équipe : ils enregistrent 6,17 récupérations dans la zone d’attaque. Le leader actuel, la Real Sociedad de Imanol Alguacil, se situe à 7,54 récupérations et 0,9 tirs après récupération par match. Concernant la moyenne de la compétition, les records parlent d’eux-mêmes : 6,42 récupérations et 1,08 tirs après récupération.

La Real Sociedad, leader solo

Ceux de San Sebastián ont battu (0-2) le combatif CA Osasuna avec des buts de Mikel Merino et Adnan Janujaz et ont confirmé leur leadership après la victoire du Real Madrid contre le Rayo Vallecano.. Malgré un match de plus que leurs poursuivants immédiats, en l’occurrence le Real Madrid, Séville et l’Atlético, Les txuri-urdin ils grimpent au sommet avec 28 points sur 39 possibles et d’excellentes sensations.

L’équipe d’Imanol Alguacil est la troisième équipe avec le moins de buts encaissés (10) devant l’Athletic Club (8) et Séville (7), en plus d’être la cinquième qui a réalisé le plus jusqu’à présent cette saison 2021/22 avec 19 autant, seulement derrière le Real Madrid (28), Valence (21) Séville (19) et l’Atlético de Madrid (19).