Le Betis menace le monopole citoyen de Séville

14 mars 2021 à 06:30 CET

Jonathan Moreno

Ils regardent le Betis dans les yeux de leur principal adversaire sportif et, pour la première fois depuis de nombreuses années, ils aperçoivent une certaine peur. Les éliminations en Coupe et Champions et le glissement de championnat à Elche ont ébranlé les fondations de Séville, dont l’objectif principal devient le classement pour la prochaine édition de la compétition continentale maximale.

Lopetegui et ses garçons défendent leur quatrième position contre les menaces de la Real Sociedad et d’un Betis plein d’enthousiasme et d’espoir après les derniers résultats. Le retour contre Alavés a renforcé l’esprit et le projet initié par Manuel Pellegrini dans le Luis del Sol. Six points séparent les deux prétendants. Le derby le plus européen de ces derniers temps.

L’entraîneur chilien pourra aligner Nervión à Fekir, menacé de sanction, et Víctor Ruiz, remis de son malaise. Borja Iglesias, dans son meilleur moment avec les «Treize Bars», sera le stylet offensif. À la mémoire de Verdiblanca, répétez le 3-5 de l’inoubliable Journée des Trois Rois de 2018.

La paroisse de Séville récite ses onze de carrerilla. Lopetegui pariera sur sa garde prétorienne pour effrayer tous les fantômes. Le muscle de la moelle épinière et le talent de Suso, En-Nesyri et Ocampos en attaque. L’arrière n’est pas touché.

Alignements probables:

Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic ou Óliver Torres; Suso, En-Nesyri et Ocampos.

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, gardé ou Lainez; Ruibal, Canales, Fekir; et Borja Iglesias.

Arbitre: Mateu Lahoz (valencien).

Stade: Ramón Sánchez-Pizjuán. (21h00.).